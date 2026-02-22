محمد عبد المنصف: لعبت 26 موسما وصديت خمس ضربات جزاء.. زمايلي اتصدموا بعد هزيمة 6-1 واعتزلوا

كشف حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبدالمنصف، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية ، مشيرا إلى أن يعد من أبرز حراس المرمى في نادي الزمالك نتيجة لتاريخه في كرة القدم.

وتابع حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر المعتزل، محمد عبدالمنصف، خلال لقائه فى برنامج ورا الشمس تقديم الإعلامية ياسمين الخطيب، أنه :"أنا لعبت 26 موسم.. وصديت خمس ضربات جزاء من أندية مختلفة.. زمايلي اتصدموا بعد هزيمة الــ 6 _ 1 واعتزلوا".

وتابع أن لا توجد أى أمور أخرى يخفيها، موجّهًا رسالة مباشرة إلى ياسمين الخطيب قائلًا: «أوعدك مفيش حاجة مستخبية تاني».