درة تنهار بعد علمها أنها سبب تأخر الإنجاب وليس علي كلاي

تتلى ميادة (درة) مفاجأة صادمة عندما يخبرها الطبيب أن عدم الإنجاب بسببها هى وليس بسبب علي كلاي (أحمد العوضى) زوجها، ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل علي كلاي الذي يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

يأتي هذا بعد أن رضخت ميادة لرغبة والدتها بالذهاب إلى طبيب آخر، وهو خبير أمريكي يعالج حالات تأخر الإنجاب المستعصية، والذي يتواجد بمصر لمدة 48 ساعة فقط، أقنعتها بأن يعرضوا عليه التحاليل بشكل مبدأي دون الحاجة لحضور على.

وبعد تلقيها الخبر الصادم، ذهبت ميادة لتواجه علي بما عملت، واستنكرت عليه عدم إخبارها من قبل، معتبرة ذلك إهانة لها وإحساس مزيف بالشفقة عليها وهو ما جعلها تطلب منه الطلاق مرة أخرى بعد أن كان ردها لعصمته تلبية لرغبة والده الحاج منصور الجوهرى فى وقت سابق. فهل سيستجيب لرغبتها ويطلقها للمرة الثانية؟

مسلسل "علي كلاي" من بطولة درة، أحمد العوضى، يارا السكرى، انتصار، عمر رزيق، طارق الدسوفى ومحمود البزاوى وآخرين ومن إخراج محمد عبدالسلام.