جمال العدل: دعمنا نادي الزمالك عبر سنوات طويلة والكيان أهم من العدل جروب

أكد المنتج الكبير جمال العدل، أن عائلته لعبت أدوارًا داعمة لنادي الزمالك على مدار سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنهم سددوا ودفعوا مبالغ مالية عديدة خلال الأزمات التي مر بها النادي عبر تاريخه، انطلاقًا من حبهم وانتمائهم.

وأوضح جمال العدل، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة النهار، أن دعم الأسرة للزمالك لم يكن يومًا محل استعراض أو حديث إعلامي، مؤكدًا أن ما قدموه جاء بدافع المحبة والعشق للنادي، ولا يجب الإفصاح عن تفاصيله أو التفاخر به، لأن العلاقة مع الكيان الأبيض تقوم على الانتماء لا المكاسب.

وعبر جمال العدل عن رفضه ترديد عبارة «بيبو وبشير وبيبو والجون»، موضحًا أنه لا يحب هذا اللفظ ولا يفضل قوله على الهواء.

وعند سؤاله عن الاختيار بين الزمالك والعدل، قائلًا: «الزمالك طبعًا مفيش تفكير»، مؤكدًا على قوة ارتباطه بالنادي.