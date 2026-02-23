آية عبد الرحمن: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة تؤكد بناء منظومة صحية تضمن علاجًا كريمًا وآمنًا للمواطن

أكدت الإعلامية آية عبد الرحمن أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عقب التعديل الوزاري، بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مع العمل على تقصير المدة الزمنية المقررة ودمج عدد من المراحل، بما يضمن سرعة تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت «عبد الرحمن» خلال تقديمها برنامج «ستديو إكسترا» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، اليوم أن هذه التوجيهات تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية ملف الصحة، باعتباره أحد أهم أولويات المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن تسريع وتيرة العمل في مشروع التأمين الصحي الشامل سيُسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الصحية.

وأضافت أن دمج بعض مراحل التنفيذ يهدف إلى تحقيق استفادة أسرع للمواطنين من المنظومة الجديدة، وضمان وصول خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حق المواطن في علاج كريم وآمن ومستدام.

وشددت على أن الاهتمام بقطاع الصحة يمثل خطوة أساسية في بناء منظومة صحية متكاملة، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وتحقيق العدالة الصحية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية.