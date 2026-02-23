قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
الصين تدعو أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

البهى عمرو

 دعت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال جزء كبير من الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن بكين تحضّ الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية على شركائها التجاريين، مشيرة إلى أنها تجري "تقييمًا شاملًا" لتأثير حكم المحكمة على العلاقات التجارية بين البلدين، حسب وكالات.

وأكدت الصين أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، معتبرة أن الرسوم الأحادية المفروضة على بضائعها ألحقت أضرارًا بالتجارة الثنائية وأثرت سلبًا في استقرار الأسواق الدولية.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تضر بالمصالح المشتركة للجانبين وتزيد التوتر التجاري، داعية إلى إيجاد حلول عادلة تحفظ الشراكة الاقتصادية وتعزز التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب، يوم السبت الماضي، رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من جميع الدول إلى 15% بدلًا من 10% التي كان قد أقرها سابقًا، وذلك عقب قرار المحكمة المتعلق برفض الرسوم التي فُرضت بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.

