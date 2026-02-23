الصين تدعو أمريكا لإلغاء الرسوم الجمركية بعد قرار المحكمة العليا

دعت الصين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى إلغاء الرسوم الجمركية الأحادية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال جزء كبير من الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن بكين تحضّ الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية على شركائها التجاريين، مشيرة إلى أنها تجري "تقييمًا شاملًا" لتأثير حكم المحكمة على العلاقات التجارية بين البلدين، حسب وكالات.

وأكدت الصين أنها ستواصل الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، معتبرة أن الرسوم الأحادية المفروضة على بضائعها ألحقت أضرارًا بالتجارة الثنائية وأثرت سلبًا في استقرار الأسواق الدولية.

وأضافت الوزارة أن هذه الإجراءات تضر بالمصالح المشتركة للجانبين وتزيد التوتر التجاري، داعية إلى إيجاد حلول عادلة تحفظ الشراكة الاقتصادية وتعزز التعاون بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب، يوم السبت الماضي، رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من جميع الدول إلى 15% بدلًا من 10% التي كان قد أقرها سابقًا، وذلك عقب قرار المحكمة المتعلق برفض الرسوم التي فُرضت بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.