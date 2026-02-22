المفوضية الأوروبية تطالب واشنطن بالالتزام باتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طالبت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة بالالتزام بشروط الاتفاق التجاري المبرم بين الجانبين العام الماضي، عقب إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية الشاملة.

وقالت المفوضية، التي تتفاوض على السياسة التجارية باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27، إن على واشنطن تقديم "وضوح كامل" عما تعتزم فعله بعد حكم المحكمة.


 

وشددت المفوضية على أن "الوضع الحالي لا يساهم في تحقيق تجارة واستثمار عبر الأطلسي 'عادلة ومتوازنة ومفيدة للطرفين'، كما اتفق الجانبان في العام الماضي" في البيان المشترك الذي يحدد شروط الاتفاق التجاري لعام 2025، مؤكدة أن "الاتفاق هو اتفاق".


 

وكان الاتفاق التجاري للعام الماضي قد حدد معدل الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15% لمعظم السلع الأوروبية، باستثناء تلك المشمولة برسوم قطاعية أخرى، كما سمح برسوم صفرية على منتجات مثل الطائرات وقطع الغيار، مقابل إلغاء أوروبا رسوم الاستيراد على العديد من السلع الأمريكية.


 

وبعد أن ألغت المحكمة العليا رسوم ترامب الشاملة الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي عن رسوم جمركية مؤقتة شاملة بنسبة 10%، ثم رفعها إلى 15% بعد يوم واحد، في خطوة أثارت قلق بروكسل.


 

وأكدت المفوضية أن "المنتجات الأوروبية يجب أن تستمر في الاستفادة من المعاملة الأكثر تنافسية، دون زيادات في الرسوم الجمركية تتجاوز السقف الواضح والشامل المتفق عليه سابقا"، محذرة من أن الرسوم الجمركية غير المتوقعة "مدمرة وتقوض الثقة في الأسواق العالمية".


 

وكشفت المفوضية أن مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش ناقش القضية مع الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك يوم السبت.

