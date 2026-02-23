بميزات ثورية وقدرة شحن جبارة ..وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بعد أيام قليلة من تسريب صور جديدة لهاتفي Poco X8 Pro و Pro Max ، ظهرت النسخة الخاصة من Poco X8 Pro أيضًا. فقد ظهرت صور رسمية لهاتف X8 Pro Iron قبيل إطلاقه الرسمي

يتميز هاتف X8 Pro Iron بلون رمادي هادئ، مع لمسات ذهبية موزعة بعناية حول الإطار وعناصر التصميم الخلفية

مواصفات هاتف Poco X8 Pro

على الجانب الآخر يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.59 إلى 6.67 بوصة بدقة 1.5K. وتشير الشائعات إلى أن الشاشة ستدعم معدل تحديث يتراوح بين 120 و144 هرتز، بالإضافة إلى تقنية HDR.

قد يعتمد الجهاز على معالج MediaTek Dimensity 8500 Ultra، مقترنًا بمعالج رسوميات من فئة Mali-G720. وتشمل خيارات الذاكرة 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

تصميم ومواصفات بوكو إكس 8 برو



أما بالنسبة للكاميرات، فمن المتوقع أن تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، مدعومًا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. وفي الأمام، قد تتراوح دقة كاميرا السيلفي بين 20 و32 ميجابكسل.

علاوة على ذلك، يقال إن الجهاز يحتوي على بطارية تتراوح سعتها بين 6500 مللي أمبير و 7560 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع سلكي بقوة 100 وات.

من المرجح أن يعتمد نظام التشغيل على أندرويد 15 أو أندرويد 16، مع واجهة HyperOS من شاومي. وتشمل ميزات الاتصال المتوقعة: الجيل الخامس 5G، وواي فاي 6، وبلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومنفذ USB من النوع C.

قد تشمل الإضافات الأخرى مكبرات صوت ستيريو مزدوجة مع دعم الصوت عالي الدقة، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وفتح القفل بالوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وربما مستوى معين من الحماية المصنفة وفقًا لمعيار IP.