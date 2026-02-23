قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من حاملات الطائرات للقاذفات النووية.. تعرف على خريطة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
تحذير عاجل من المدارس للطلاب المتغيبين خلال فترة التقييمات
فنزويلا.. أكثر من 200 سجين يبدأون إضرابا عن الطعام احتجاجا على قانون العفو
مستوطنون يحرقون مدخل مسجد بالضفة
"فاينانشيال تايمز": تعريفة ترامب العالمية تربك الحلفاء وتمنح الصين والبرازيل أفضلية
بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية
الخارجية الإيرانية: نتابع المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
ارتفعت 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
جيش الاحتلال ينفذ حملة مداهمات واعتقالات في بلدة يعبد
طلب إحاطة في النواب لمواجهة فوضى أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
بميزات ثورية وقدرة شحن جبارة ..وان بلس تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هاتف ون بلس
هاتف ون بلس
لمياء الياسين

بعد أيام قليلة من تسريب صور جديدة لهاتفي Poco X8 Pro و Pro Max ، ظهرت النسخة الخاصة من Poco X8 Pro أيضًا. فقد ظهرت صور رسمية لهاتف X8 Pro Iron قبيل إطلاقه الرسمي

يتميز هاتف X8 Pro Iron  بلون رمادي هادئ، مع لمسات ذهبية موزعة بعناية حول الإطار وعناصر التصميم الخلفية 

مواصفات هاتف Poco X8 Pro 

على الجانب الآخر يأتي الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.59 إلى 6.67 بوصة بدقة 1.5K. وتشير الشائعات إلى أن الشاشة ستدعم معدل تحديث يتراوح بين 120 و144 هرتز، بالإضافة إلى تقنية HDR.

قد يعتمد الجهاز على معالج MediaTek Dimensity 8500 Ultra، مقترنًا بمعالج رسوميات من فئة Mali-G720. وتشمل خيارات الذاكرة 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X، وسعة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0.

تصميم ومواصفات بوكو إكس 8 برو 


تصميم ومواصفات بوكو إكس 8 برو 
أما بالنسبة للكاميرات، فمن المتوقع أن تتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت بصري للصورة، مدعومًا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل. وفي الأمام، قد تتراوح دقة كاميرا السيلفي بين 20 و32 ميجابكسل.

علاوة على ذلك، يقال إن الجهاز يحتوي على بطارية تتراوح سعتها بين 6500 مللي أمبير و 7560 مللي أمبير، مدعومة بشحن سريع سلكي بقوة 100 وات.

من المرجح أن يعتمد نظام التشغيل على أندرويد 15 أو أندرويد 16، مع واجهة HyperOS من شاومي. وتشمل ميزات الاتصال المتوقعة: الجيل الخامس 5G، وواي فاي 6، وبلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، ومنفذ USB من النوع C.
قد تشمل الإضافات الأخرى مكبرات صوت ستيريو مزدوجة مع دعم الصوت عالي الدقة، ومستشعر بصمة مدمج في الشاشة، وفتح القفل بالوجه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وربما مستوى معين من الحماية المصنفة وفقًا لمعيار IP.

Poco X8 Pro هاتف POCO X8 Pro

