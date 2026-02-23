نجم برشلونة: نستعد لمواجهة صعبة أمام فياريال

يرى فيرمين لوبيز، نجم نادى برشلونة، أن فريقه يستهدف الفوز بجميع البطولات خلال منافسات الموسم الجارى.

واستعاد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى بعد الفوز على ليفانتى بثلاثية نظيفة فى لقاء الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الليجا، وتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة متفوق بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذى تراجع إلى الوصافة برصيد 60 نقطة.

وقال لوبيز فى تصريحات أبرزتها صحيفة« موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قدمنا مباراة جيدة أمام ليفانتى وأحرزنا ثلاث أهداف وخرجنا بشباكنا نظيفة.

وواصل الفريق يتحسن على المستوى الهجومى والدفاعى، وهذا ما نهدف الوصول إليه من أجل الفوز بجميع البطولات هذا الموسم.

وختم تصريحاته قائلاً: نستعد لمواجهة صعبة أمام فياريال يجب علينا أن نكون بنفس مستوى مباراة ليفانتى.



يستعد برشلونة لخوض مواجهة مهمة أمام ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في لقاء يمنح الفريق فرصة ذهبية للانفراد بصدارة الدوري الإسباني، بعد تعثر ريال مدريد بالخسارة أمام أوساسونا في الجولة ذاتها.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل استعادة الثقة وتصحيح المسار عقب خسارتين متتاليتين، الأولى أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، والثانية أمام جيرونا في الليجا.