وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نجم برشلونة: نستعد لمواجهة صعبة أمام فياريال

برشلونة
برشلونة
علا محمد

يرى فيرمين لوبيز، نجم نادى برشلونة، أن فريقه يستهدف الفوز بجميع البطولات خلال منافسات الموسم الجارى.

واستعاد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى بعد الفوز على ليفانتى بثلاثية نظيفة فى لقاء الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الليجا، وتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 61 نقطة متفوق بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الذى تراجع إلى الوصافة برصيد 60 نقطة.

وقال لوبيز فى تصريحات أبرزتها صحيفة« موندو ديبورتيفو» الإسبانية، قدمنا مباراة جيدة أمام ليفانتى وأحرزنا ثلاث أهداف وخرجنا بشباكنا نظيفة.

وواصل الفريق يتحسن على المستوى الهجومى والدفاعى، وهذا ما نهدف الوصول إليه من أجل الفوز بجميع البطولات هذا الموسم.

وختم تصريحاته قائلاً: نستعد لمواجهة صعبة أمام فياريال يجب علينا أن نكون بنفس مستوى مباراة ليفانتى.


يستعد برشلونة لخوض مواجهة مهمة أمام ليفانتي، مساء اليوم الأحد، في لقاء يمنح الفريق فرصة ذهبية للانفراد بصدارة الدوري الإسباني، بعد تعثر ريال مدريد بالخسارة أمام أوساسونا في الجولة ذاتها.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل استعادة الثقة وتصحيح المسار عقب خسارتين متتاليتين، الأولى أمام أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا، والثانية أمام جيرونا في الليجا.

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

بريطانيا

بريطانيا تحذر مواطنيها من أعمال العنف في المكسيك

إبستين وصديقته البيلاروسية

حكاية إبستين وصديقته.. مرأة بيلاروسية كانت محور أيامه الأخيرة

وزير الاقتصاد اللبنانى

وزير الاقتصاد اللبنانى: لن نسمح باستغلال الضرائب لرفع الأسعار

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

محافظ الشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

ليلي علوي

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

