أخبار التوك شو| الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. ماجد الكدواني: الملل والاعتيادية سبب التحولات عند بعض الأزواج

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية اليوم تشهد حالة من عدم الاستقرار، وأن هناك تحذيرات صادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن هناك امتدادًا لمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو، يصاحبه كتل هوائية.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد الآن أمطارًا تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، وقد تكون رعدية في مناطق السواحل الشمالية، وأن الأمطار مستمرة على مدار اليوم، كما أن القاهرة ستشهد أمطارًا اليوم.

معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة



قال رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن معبر رفح من الجانب المصري استقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، في إطار استمرار تشغيل المعبر بالاتجاهين، بما يسمح بعودة المواطنين واستقبال المرضى والمصابين من الحالات الحرجة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية.



وأوضح المطعني، خلال رسالة على الهواء من مستشفى العريش، أن الوافدين يخضعون حالياً لإجراءات الفرز الطبي داخل المعبر تمهيداً لنقلهم إلى المستشفيات المخصصة، ومن بينها مستشفى الشيخ زويد، أحد ثلاث مستشفيات بمحافظة شمال سيناء جرى تجهيزها لهذا الغرض، إلى جانب نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية.



"آثار أسوان" توضح تفاصيل اكتشاف 3 مقابر صخرية جديدة في منطقة مقابر اللبلاب

أعلن فهمي الأمين، مدير عام الإدارة العامة للآثار المصرية بأسوان، عن اكتشاف ثلاث مقابر صخرية جديدة بمنطقة مقابر اللبلاب على الضفة الغربية لأسوان، والتي تعود إلى عصر الدولة القديمة، مؤكداً أنها استُخدمت لاحقاً خلال عصر الانتقال الأول والدولة الوسطى.



وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا يوز"، أن المقابر تخص حكام أسوان الذين مثلوا الإدارة العليا للحدود الجنوبية لمصر القديمة، وتتميز بنقوش توثق الحياة الإدارية والدينية، إلى جانب إبراز العلاقات التجارية مع بلاد النوبة وأفريقيا، ما يعكس مكانة أسوان كمركز تجاري وعسكري مهم، مضيفا أن أعمال الحفائر نفذتها بعثة مصرية خالصة من المجلس الأعلى للآثار.

مليارات الجنيهات لخزينة الدولة .. برلماني يعلن مفاجأة عن قانون التصالح



أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه يريد إنقاذ قانون التصالح بعد 7 سنوات، موضحًا أنه يجب حل المشكلات الكبيرة، وتحديدًا المباني المتوقفة على صب السقف.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن مشكلة الجراجات تحتاج إلى حل، وأن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين تقدّموا بأوراق التصالح، ولم تُحل المشكلة حتى الآن.



ولفت إلى أن هناك مشكلات بخصوص الارتفاعات الخاصة بالمباني، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتقدم بمشروع لحل كل المشكلات التي تواجه أزمة التصالح.



ماجد الكدواني: الملل والاعتيادية سبب التحولات عند بعض الأزواج

تحدث الفنان ماجد الكدواني عن ردود الفعل التي قد تصدر بعد شعور أحد الطرفين "الزوجين" بالضيق، موضحًا أنّ الأمر لا يرتبط بانتظار حزن الطرف الآخر بقدر ما يرتبط بطبيعة كل من الرجل والمرأة، مشيرا إلى أنّه وفق ما يعرفه في علم النفس، فإنّ طبيعة الرجل تجعله دائم الانشغال ويفكر في أكثر من أمر في الوقت نفسه، وقد ينسى بعض المواقف بسبب تعدد مسؤولياته.



وأضاف "الكدواني" خلال حواره ببرنامج "رمضان القاهرة" مع الإعلامية عهد العباسي عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"،، أن الرجل عندما يواجه مشكلة يفضل الهدوء وعدم الحديث فورًا، بينما تميل المرأة إلى الفضفضة والتعبير الفوري عما تشعر به، لافتًا إلى أن لدى المرأة تفاصيل مختلفة عن الرجل، وهو ما يخلق تباينًا في طريقة التعامل مع المواقف اليومية.



أحمد كريمة: الجنة ليست حكرا على أحد.. والأولى بالمسلمين لا ينشغلوا بمن داخلها

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن عالم الدين لا يملك سلطة غفران الذنوب أو إدخال أحد الجنة أو إخراجه من النار، موضحًا أن هذا الأمر بيد الله وحده.



وأضاف أحمد كريمة خلال حواره ببرنامج "لازم يتشاف" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن العالم الديني الحقيقي هو من يدعو إلى الوسطية، ويعزز قيم الشورى والديمقراطية، ويقف في مواجهة الفساد، لا من يثير الفتن أو يدّعي امتلاك مفاتيح الجنة والنار.

وأشار كريمة إلى أنه تتلمذ على يد شيخ الأزهر الراحل عبد الحليم محمود، وتعلم منه قيمة التعايش واحترام الآخرين، مؤكدًا أن الآية الكريمة، "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون".

جمال شعبان: القلب سمي بهذا الاسم لطبيعته المتقلبة

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن نسبة كبيرة من أمراض المناعة، ومتلازمة القلب المنكسر، وارتفاع ضغط الدم، وداء السكري، إلى جانب العديد من الأمراض الحديثة، ترتبط بعدم الرضا والتعامل السلبي مع مجريات الحياة وضغوطها.



وأوضح جمال شعبان خلال تقديمه برنامج «حتى يتبين» أنه على الإنسان أن يحمد الله على ما هو فيه، مستشهدًا بقوله تعالى: «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب»، مشيرًا إلى أن ذكر الله يُعد مصدرًا أساسيًا لسكينة النفس وطمأنينة القلب.