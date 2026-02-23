غير قابل للتأجيل.. رئيس صحة النواب يطالب بحل عاجل لنواقص أدوية مرضى الكلى

طالب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بضرورة إيجاد حل سريع وفوري خلال 48 ساعة لمعالجة نقص الأدوية الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.

وأشار شريف باشا ، إلى أن عددًا كبيرًا من مرضى الفشل الكلوي اشتكى من نقص بعض الأدوية الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المريض المزمن يستحق كل الدعم والرعاية الطبية اللازمة.

وشدد رئيس لجنة الصحة، على أن حل مشكلة نقص الأدوية لم يعد أمرًا يمكن تأجيله، ويجب التدخل الفوري لضمان حصول المرضى على كل ما يحتاجونه دون أي عائق، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع الإجراءات لضمان التنفيذ الفوري.