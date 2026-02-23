حسن وتد: الله لا يحب الجهر بالسوء إلا للمظلوم لرفع الظلم عنه.. فيديو

أكد الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بـالأزهر الشريف، أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: "لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ" يضع ضابطًا واضحًا للكلمة التي ينطق بها الإنسان، موضحًا أن السوء هو الكلمة القبيحة التي لا يجوز الجهر بها إلا في حالة استثناها الشرع، وهي حالة المظلوم الذي يشكو ظالمه لرفع الظلم عنه.

وقال خلال تقديم برنامج "نورانيات قرآنية" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الآية الكريمة من سورة النساء تلفت الانتباه إلى خطورة الكلمة، مؤكدًا أن كثيرًا من الناس يستهينون بها رغم آثارها البالغة في الفرد والمجتمع، رجالًا ونساءً، كبارًا وصغارًا.

وأضاف أن الشريعة شددت على مسؤولية الإنسان عن كلامه، مستشهدًا بما دار بين الصحابي معاذ بن جبل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حينما سأله: "وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟" فكان الجواب النبوي: "وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟".

وأوضح أن الكلمة تعكس ما في داخل الإنسان؛ فإن كانت طيبة دلّت على طيب قائلها، وإن كانت غير ذلك كشفت عن سوء ما في النفس، مستشهدًا بقوله تعالى: "مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ"، بما يؤكد أن كل لفظ محسوب ومسجل على صاحبه.

وأضاف أن التاريخ والواقع يشهدان بأن كلمات قد تتسبب في سفك دماء الأبرياء، أو التفريق بين الإخوة، أو خراب البيوت، ما يستوجب من كل إنسان مراجعة ما ينطق به قبل أن يتفوه به.