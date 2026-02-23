قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عبدالغني: تطوير التعليم مشروع وطني متكامل لبناء جيل واعٍ

رشاد عبدالغني الخبير السياسي
رشاد عبدالغني الخبير السياسي
حسن رضوان

أكد رشاد عبدالغني الخبير السياسي، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعكس أولوية قصوى توليها الدولة المصرية لملف التعليم باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل للدولة المصرية.


وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن تشديد الرئيس على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، يؤكد أن مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العقول أصبح هو الاستثمار الحقيقي الذي يضمن استدامة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة إقليميًا ودوليًا.


وأضاف عبدالغني ،  أن توجيهات الرئيس بشأن الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني تمثل تحولًا استراتيجيًا في النظرة لهذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل احتياجات سوق العمل المتزايدة، وهو ما يسهم في تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات التنمية الصناعية والتكنولوجية، ويدعم خطط الدولة في توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي.


وأشار عبدالغني إلى أن تأكيد الرئيس على تنمية مهارات القراءة والكتابة وإتقان اللغة العربية يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الثقافي، بالتوازي مع الانفتاح على العلوم الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يحقق التوازن بين الأصالة والمعاصرة.


وفيما يتعلق بمنظومة امتحانات الثانوية العامة، شدد عبدالغني على أن توجيهات الرئيس بتطبيق عقوبات رادعة بحق من يثبت تورطه في مخالفة منظومة الامتحانات تمثل رسالة حاسمة للحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان مصداقية النتائج وجودة مخرجات التعليم.


كما ثمّن عبدالغني التوجه نحو رفع كفاءة العنصر البشري من خلال تدريب وتأهيل العاملين بالمدارس، بدءًا بعدد 100 مدرسة بالتعاون مع إحدى الجامعات اليابانية، إضافة إلى توسيع آفاق التعاون مع الدول الصديقة في مجالي التعليم والتعليم الفني، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس رؤية متكاملة لإصلاح المنظومة التعليمية على أسس علمية حديثة.


واختتم رشاد عبدالغني بيانه مؤكدًا أن تطوير التعليم ليس مجرد ملف خدمي، بل هو مشروع وطني متكامل لبناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على قيادة الدولة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رشاد عبدالغني الخبير السياسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يصل جدة في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية

الرئيس السيسي يصل جدة في زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر

وزيرة البيئة تتابع مع محافظ البحر الأحمر عدداً من الملفات الخدمية والمشروعات التنموية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية

بالصور

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد