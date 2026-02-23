تعرف على مشروع تطوير منطقة اللسان و كورنيش البحر برأس البر



أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط،اليوم، جولة تفقدية بمدينة رأس البر ، جاءت بحضور اللواء وائل الشربينى رئيس الوحدة المحلية واستهلها بتفقد منطقة اللسان والفنار، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التطوير الذى يأتى ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وتنفيذ شركة المقاولون العرب.

حيث اطلع " المحافظ " على ما تم تنفيذه من أعمال بمراحل المشروع، وناقش خطة المرحلة المقبلة ، وفقًا للتصور العام للمشروع الذى يشمل ممشى موازى لشاطئ البحر، ومسار دراجات و مدرجات ومقاعد و ساحة مطاعم علاوة على تنفيذ حائط بحرى لحماية الشاطئ ، حيث يهدف المشروع إلى تحقيق التطوير الشامل لهذه البقعة السياحية المهمة .

وعلى صعيد آخر،، تفقد " المحافظ " كورنيش البحر، حيث بحث ميدانيًا خطة التطوير التى ستنطلق ضمن مشروع ضخم لخطة المحافظة ستنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث سيشمل عدد محاور أهمها إنشاء ممشى سياحى ومناطق خدمات

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " أن المدينة تشهد خطط تطوير تنموية وذلك بما يتماشى مع موقعها السياحى المتميز على الخريطة المصرية ، و تردد عدد كبير من الزائرين عليها.