علاء الزهيري: زيادة الحد الأقصى للتأمين متناهي الصغر طفرة لمواكبة المخاطر

أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن الضوابط الجديدة الصادرة في قطاع التأمين متناهي الصغر تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول المالي والتأميني ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.



وأضاف علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن عدد عملاء التأمين متناهي الصغر في مصر قد يزيد على 10 ملايين عميل، مشيرًا إلى أن التسهيلات الجديدة وزيادة مبالغ التأمين ستساعد في دخول فئات أوسع من محدودي الدخل إلى المنظومة التأمينية.

أشار علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، إلى أن الحد الأقصى لمبالغ التأمين متناهي الصغر تم رفعه إلى 390 ألف جنيه، بعدما كان سابقًا يتراوح بين 200 و320 ألف جنيه، لافتًا أن هذا التطور يمثل طفرة حقيقية تعكس زيادة مبالغ التمويل متناهي الصغر وتواكب المخاطر الفعلية التي يواجهها العملاء.

وذكر علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن هذا الإجراء يوفر أريحية كبيرة للعملاء ذوي الدخل المحدود الذين يسعون لحماية ممتلكاتهم الصغيرة والمعدات الإنتاجية التي يعتمدون عليها في أعمالهم.