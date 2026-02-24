رئيسة المفوضية الأوروبية: سنقف بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا

أ ش أ

تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم /الثلاثاء/، بأن أوروبا ستقف بثبات مع أوكرانيا ماليا وعسكريا وستقوم بدعمها خلال فصل الشتاء القاسي.

وقد وصلت فون دير لاين اليوم إلى العاصمة الأوكرانية كييف لإحياء الذكرى السنوية الرابعة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأشارت أورسولا فون دير لاين - في منشور عبر منصة "إكس" أوردته قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى أن زيارتها لأوكرانيا تأتي للتأكيد على التزام أوروبا بتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وتعد هذه الزيارة العاشرة التي تقوم بها رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك.