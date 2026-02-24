برلماني: نمو الرحلات البريطانية مؤشر ثقة عالمي في مصر

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن النمو الملحوظ في أعداد الرحلات الجوية بين مصر والمملكة المتحدة لا يمثل مجرد انتعاشة سياحية، بل يُعد مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الأهمية في توقيت تحتاج فيه الدولة إلى تعظيم مواردها من النقد الأجنبي.

السوق البريطاني أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر

وأوضح جابر في تصريح خاص لـ صدي البلد أن السوق البريطاني يُعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وأن زيادة الربط الجوي تعني تدفقات أكبر من العملة الصعبة، ودعمًا مباشرًا لميزان المدفوعات، إلى جانب تنشيط قطاعات حيوية مرتبطة بالسياحة مثل الطيران، والفنادق، والنقل، والمطاعم، والحرف اليدوية.

وأشار إلى أن إعلان شركة Jet2.com تسيير رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة اعتبارًا من فبراير 2027 يعكس ثقة شركات الطيران الكبرى في استقرار السوق المصري وجاذبيته الاستثمارية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مزيد من الشركات البريطانية والأوروبية لتعزيز وجودها في مصر.

وأضاف أن التحركات التي يقودها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، سواء من خلال اللقاءات الثنائية أو المشاركة في الفعاليات الدولية مثل WTM London، تؤكد أن الدولة تعمل وفق رؤية تسويقية احترافية تستهدف الأسواق ذات الإنفاق المرتفع.

وشدد جابر على أن المرحلة المقبلة تتطلب استثمار هذا الزخم عبر تحسين جودة الخدمات، وتوسيع الطاقة الفندقية، وتطوير البنية التحتية بالمناطق السياحية، بما يضمن استدامة النمو وتحويل الزيادة في أعداد الرحلات إلى مكاسب اقتصادية طويلة الأجل.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن السياحة ليست قطاعًا خدميًا فحسب، بل ركيزة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تعميق التعاون مع السوق البريطاني يمثل خطوة مهمة في مسار تنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.