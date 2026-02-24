عودة نزال القرن.. مايويذر وباكياو يتجدد صراعهما في لاس فيجاس تحت أضواء “ذا سفير”

أعلن الأسطورة الأمريكية فلويد مايويذر وغريمه التاريخي الفلبيني ماني باكياو رسميًا إقامة نزال إعادة احترافي بينهما في 19 سبتمبر المقبل بمدينة لاس فيجاس، على مسرح ذا سفير، في حدث سيُبث عالميًا عبر منصة Netflix.

عودة من الاعتزال ومسرح استثنائي

يمثل النزال عودة احترافية لمايويذر بعد اعتزال دام تسع سنوات، كما سيكون أول نزال ملاكمة يقام في قاعة “ذا سفير”، التي تحولت إلى أحد أبرز معالم الترفيه الحديثة في الولايات المتحدة.

وكان مايويذر قد كشف عن خوضه مواجهة استعراضية أمام تايسون في الربيع، تمهيدًا لعودة احترافية كبرى اتضح أنها ستكون أمام باكياو، علمًا بأن آخر ظهور رسمي له كان عام 2017 أمام كونور ماكجريجور.

باكياو.. طموح قلب المعادلة

أما باكياو، فعاد إلى الحلبة في 2025 بعد غياب أربع سنوات، وخاض نزالًا أمام ماريو باريوس على لقب وزن الوسط انتهى بالتعادل، ليحتفظ الأخير باللقب. ويستعد النجم الفلبيني قبل مواجهة سبتمبر لنزال استعراضي أمام الروسي روسلان بروفودنيكوف، مؤكدًا رغبته في إلحاق أول خسارة احترافية بمايويذر.

نتفليكس تدخل الحلبة بقوة

إعلان بث النزال عبر Netflix يعكس تحولًا لافتًا في صناعة البث الرياضي، إذ سيصل الحدث إلى أكثر من 325 مليون مشترك حول العالم، بعد نجاحات سابقة للمنصة في بث نزالات كبرى جذبت عشرات الملايين من المشاهدين.

استعادة ذكرى 2015

المواجهة تعيد للأذهان نزال 2015 الشهير الذي أُقيم في MGM Grand Garden Arena، وانتهى بفوز مايويذر بقرار الحكام، في ليلة حطمت أرقام المشاهدة والعائدات.

اليوم، يتجدد السؤال: هل تمثل إعادة المواجهة إحياءً لأمجاد الملاكمة الكلاسيكية، أم تجسيدًا لتحول اللعبة إلى حدث تجاري ضخم؟ الإجابة ستكون تحت أضواء لاس فيجاس في ليلة 19 سبتمبر.