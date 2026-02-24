قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
أحمد موسى : النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية
فرنسا : استقالة مدير متحف اللوفر عقب عملية سرقة مجوهرات في شهر أكتوبر
برلمان

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية آلية رد الأشياء المضبوطة| تفاصيل

قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حسن رضوان

حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في الفصل التاسع، قواعد واضحة للتصرف في الأشياء المضبوطة خلال التحقيقات والدعاوى الجنائية، بما يحفظ حقوق المتهمين والمدعين المدنيين ويضمن الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة.

ونصت المادة (135) على إمكانية رد الأشياء المضبوطة قبل صدور الحكم النهائي ما لم تكن ضرورية لسير الدعوى أو محلًا للمصادرة، فيما تحدد المادة (136) الجهات المخوّلة بإصدار أمر الرد، وتشمل النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة، مع اختصاص محكمة الموضوع بالرد أثناء نظر الدعوى.

وأوضحت المادة (137) أن الأشياء المضبوطة تُرد إلى من كان في حيازتها وقت ضبطها، بينما تعود الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو الناتجة عنها إلى من فقد حيازتها بسبب الجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق القانوني في حيازتها.

 ضرورة تحديد كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة

وأكد القانون في المادة (138) أن صدور أمر بالرد لا يمنع ذوي الشأن من المطالبة بحقوقهم المدنية أمام المحاكم، مع استثناء الحالات التي صدر فيها الأمر بناءً على طلب المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يجوز إعادة المطالبة بها.

كما تتيح المادة (139) للنيابة العامة أو قاضي التحقيق إصدار أمر بالرد من تلقاء أنفسهم، مع إحالة حالات المنازعة أو الشك في من له الحق إلى محكمة الجنح المستأنفة للنظر واتخاذ القرار المناسب.

ونصت المادة (140) على ضرورة تحديد كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة بعد صدور أمر الحفظ أو الحكم النهائي، لضمان عدم حدوث نزاع أو لبس قانوني، وهو ما يعكس حرص المشرع على التوازن بين حقوق الأطراف وسير العدالة الجنائية بشكل منظم وواضح.

الفصل التاسع الإجراءات القانونية التحقيقات الأشياء المضبوطة

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

أرشيفية

الرئيس الأرميني يستقبل أول سفير لفلسطين بأرمينيا: محطة تاريخية

أرشيفية

وزير الخارجية الإيراني: هذه هي شروطنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

الناتو

الناتو يجدد دعمه لكييف في الذكرى الرابعة للحرب ويبحث تعزيز الدفاعات الجوية

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

