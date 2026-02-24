قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدرسة جمال الفندقية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والتدريب العملي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
تفقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، مدرسة جمال الفندقية بإدارة الغردقة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على سير العمل داخل الفصول الدراسية وأقسام التدريب العملي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمدارس المحافظة، وفي إطار توجيهات الدولة بالارتقاء بمنظومة التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.

وبدأ مدير المديرية جولته بمتابعة أقسام المطبخ والمطعم، حيث شاهد حصص التدريب العملي للطلاب، وشدد على أهمية الالتزام بالمعايير الصحية والوقائية أثناء إعداد الطعام، مؤكدًا أن المدارس الفندقية تمثل نواة أساسية لتخريج كوادر احترافية تدعم القطاع السياحي بالمحافظة.

وأكد مصطفى عبده ضرورة تطوير مهارات الطلاب، مع التركيز على إتقان اللغات الأجنبية وفنون الضيافة لمواكبة متطلبات سوق العمل السياحي العالمي، موجهًا إدارة المدرسة بتوفير الخامات اللازمة للتدريب العملي، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة لضمان كفاءة التشغيل.

وعلى صعيد الانضباط المدرسي، شدد مدير المديرية على أهمية تفعيل سجلات الحضور والغياب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تدعم التحصيل الدراسي.

وفي ختام الزيارة، التقى مدير المديرية بعدد من الطلاب والمعلمين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الأداء المدرسي، مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم تضع التعليم الفني على رأس أولوياتها تنفيذًا لرؤية الدولة في ربط التعليم بالتنمية الاقتصادية.

رافق مدير المديرية خلال الجولة الأستاذ عبيد سعيد مدير عام التعليم الفني، والأستاذ أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، والأستاذ أيمن يوسف مدير إدارة التجهيزات، والأستاذة أماني ربيع مدير إدارة التعليم الصناعي.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظ البحر الاحمر

