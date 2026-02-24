وكيل صحة البحيرة يكلف لجنة متخصصة بدراسة إنشاء وحدة عناية مركزة بمستشفى إدفينا

تفقد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفى ادفينا المركزي، تفقد خلالها العمل بأقسام المستشفى المختلفة، في حضور فريق إشرافي كامل من الإدارات الفنية المختلفة بالمديرية.

وقام بالمرور على الأقسام الداخلية، ومراجعة العمل بأقسام العمليات والحضانات، مؤكدًا على تطوير أقسام المستشفى بما يصب في مصلحة المرضى مع الالتزام بالمحافظة على الطابع التراثي القديم لمباني المستشفى، حيث كلف سيادته لجنة متخصصة بدراسة إنشاء وحدة عناية مركزة بالمستشفى، وتقديم كافة الدعم للمستشفى للتوسع في الخدمات الطبية المقدمة، من أجل العمل على راحة المرضى وتخفيف معاناتهم بالانتقال إلى مدن أخرى.

ووجّه الإدارة الهندسية بالمديرية وإدارة المستشفى، بنقل شبكة الغازات من مكانها الحالي إلى مكان آخر أكثر أمانًا بعيدًا عن المدخل الخلفي للمستشفى، مع توصيل شبكة الغازات للدور العلوي.

كما كلف الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية بتنفيذ برنامج توأمة بين مستشفيات رشيد وإدفينا، بغرض تبادل الخبرات والتشغيل المشترك تحت إشراف مدير مستشفى رشيد المركزي، وتحقيق الهدف نحو تنشيط عمل العيادات الخارجية والعناية المركزة والعمليات بمستشفى إدڤينا المركزي، بما يخدم أبناء المنطقة ويحول دون انتقالهم إلى مدن مجاورة لتلقي الخدمة.

وأثناء المرور تم رصد بعض الملاحظات، وقام بالتوجيه بتصحيحها على الفور، كما وجّه بأهمية الالتزام بمعايير مكافحة العدوى ومعايير الجودة وسلامة المرضى، والسلامة والصحة المهنية.

ثم عقد اجتماعًا مع إدارة المستشفى، في وجود الفريق الإشرافي بالمديرية، وناقش معهم كافة المعوقات والتحديات التي تواجههم في العمل في المستشفى، وكيفية التغلب عليها، ووضع الحلول الجذرية لها.