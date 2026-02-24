يوفنتوس يمدد عقد نجمه الأمريكي ويستون ماكيني حتى صيف 2030

نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في تأمين مستقبل أحد لاعبيه البارزين، اللاعب الأمريكي ويستون ماكيني، من خلال توقيع عقد جديد يمتد حتى صيف 2030. ويأتي هذا بعد أن كان عقد ماكيني الحالي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما كان يفتح الباب أمام رحيله كصفقة انتقال حر.

ووفقاً لما ذكرته صحيفتا "لاجازيتا ديللو سبورت" و"توتوسبورت" الإيطاليتان، توصل النادي لاتفاق نهائي مع اللاعب على تمديد العقد، مع تحسين الراتب السنوي ليصل في العام الأول من العقد الجديد إلى أكثر من 4 ملايين يورو شاملة الحوافز، على أن يشهد راتبه زيادة تدريجية مع مرور كل عام.

ويستعد يوفنتوس لأسبوع حافل بالمواجهات، حيث يلتقي فريقه في دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي مع كل من جالطة سراي وروما على التوالي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن العقد الجديد لماكيني بعد مباراة يوفنتوس وروما في نهاية الأسبوع.

ويأتي تمديد عقد ماكيني بعد أسابيع قليلة من منح النادي عقداً جديداً لنجم الشباب كينان يلدز، الذي أصبح من بين الأعلى أجراً في صفوف السيدة العجوز.