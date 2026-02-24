حين تُعلّمنا الكلاب درسًا في حب البحر.. مشهد ملهم من شواطئ دهب

في لقطة إنسانية لافتة على أحد شواطئ مدينة دهب، رصدت كاميرا موقع «صدى البلد» مشهدًا غير مألوف؛ كلاب تتسابق في مياه البحر لالتقاط زجاجة بلاستيكية أُلقيت بين الأمواج، قبل أن ينجح أحدها في سحبها إلى الشاطئ وسط متابعة وإعجاب الحاضرين.

المشهد، الذي بدا عفويًا تمامًا، تحوّل إلى رسالة بيئية بليغة؛ فبينما يعاني البحر من سلوكيات خاطئة تتمثل في إلقاء المخلفات، جاءت هذه اللقطة لتُجسّد، بصورة رمزية، أهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ وحماية الحياة البحرية من أخطار التلوث البلاستيكي.

ويؤكد مهتمون بالبيئة أن المخلفات البلاستيكية تُعد من أخطر المهددات للنظام البيئي البحري، إذ قد تستقر في قاع البحر، فتؤثر سلبًا في الشعاب المرجانية والكائنات البحرية، كما تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تتحلل، ما يضاعف من حجم الضرر البيئي.

وقال محسن جعفر، أحد أبناء دهب والمهتمين بالبيئة والسياحة، إن الواقعة تعكس وعيًا فطريًا بالحفاظ على المكان، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات التوعية بين الزائرين ورواد الشواطئ، للحد من إلقاء المخلفات البلاستيكية في البحر، والحفاظ على المقومات الطبيعية التي تميز المدينة.

وتُعد دهب من أبرز المدن السياحية البيئية في جنوب سيناء، وتضم مواقع طبيعية ذات شهرة عالمية، من بينها منطقة البلو هول، إلى جانب أجزاء من محمية نبق، وهي مناطق تتميز بتنوع بيولوجي فريد يجعلها مقصدًا لعشاق الغوص والطبيعة.

وتواصل مراكز الغوص والنشطاء البيئيون في دهب تنظيم حملات دورية لتنظيف قاع البحر، في جهود مجتمعية تهدف إلى صون الشعاب المرجانية وحماية الثروة البحرية، حتى تظل المدينة نموذجًا للسياحة البيئية المسئولة.