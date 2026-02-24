قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 3 أشخاص يمارسون أعمال البلطجة بالشرقية
محمد أنور ضحية مقلب فيفي عبده.. اليوم
دعاء الإفطار للصائم في اليوم السادس من شهر رمضان.. ردده قبل اذان المغرب
مصر تبدأ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان برسالة حاسمة: مصداقية المنظومة الدولية تختبر في قطاع غزة
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على بائع تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الجيزة
أرقام الزمالك مع صافرة محمد الغازي قبل لقاء زد
قمة مصرية قطرية في القاهرة.. عبد العاطي والخليفي يرسمان خارطة إنقاذ لبنان والسودان
بيان لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: ملتزمون بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا
أزمة مشجعي السنغال في المغرب تتصاعد.. رئيس الوزراء يلوح بازدواجية المعايير ويطرح خيار «العفو أو الترحيل»
محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي
موعد أذان المغرب سادس يوم رمضان.. اعرف توقيت الإفطار اليوم
موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة في الدوري المصري
تكنولوجيا وسيارات

6 مزايا لا تعرف عنها للذكاء الاصطناعي وكيفية مساعدته تنظيم نومك في رمضان؟

6 مزايا لا تعرف عنها للذكاء الاصطناعي وكيفية مساعدته تنظيم نومك في رمضان؟
6 مزايا لا تعرف عنها للذكاء الاصطناعي وكيفية مساعدته تنظيم نومك في رمضان؟
لمياء الياسين

 قد تتغير شهر رمضان أنماط الحياة اليومية لدى الكثيرين، خاصة فيما يتعلق بمواعيد النوم والاستيقاظ وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي كأداة فعالة لمساعدة الصائمين في إعادة التوازن وذلك إلى ساعتهم البيولوجية، وتحسين جودة نومهم وذلك بطرق عملية وسهلة الاستخدام، بحسب تقرير نشرته مجلة "SLEEP".

1. تتبع أنماط النوم بدقة وتحليلها ويستخدم الذكاء الاصطناعي هذه المعلومات ليحدد الوقت الأمثل للنوم والاستيقاظ,

2. اقتراح جداول نوم مخصّصة لكل شخص بعد عدة أيام من المراقبة

3. يساعد الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة خلال اليوم و تحليل مستوى النشاط والطاقة

وقد تحدد لك بعض التطبيقات أفضل وقت للقيلولة بحيث تمنحك نشاطًا دون أن تفسد نوم الليل.

الذكاء الأصطناعي وتنظيم ساعات نومك

4. تحسين جودة النوم باستخدام  أصوات مخصّصة للتهدئة و ضبط إضاءة الغرفة تدريجيًا لمحاكاة الغروب أو الشروق.

5- تقديم تمارين تنفس ذكية تقلل التوتر قبل النوم.

6. مراقبة عادات السحور والإفطار وتأثيرها على النوم فقد توفر بعض التطبيقات نصائح غذائية تعتمد على ما يتناوله المستخدم، وتساعد في تجنب المشكلات التي تؤثر سلبًا على النوم، مثل اضطراب الجهاز الهضمي 

6. تقليل التوتر وتحسين الصحة الذهنية من خلال توفير تمارين وشاشات تنفس مرئية تساعد في تقليل القلق الناتج عن تغيّر الروتين.

في النهاية  قد تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصائمين خلال شهر رمضان على بدء التأقلم مع التغييرات اليومية وذلك عبر العديد من الأدوات العملية التي تعتمد على البيانات والتحليل الذكي ومع التخطيط الجيد والمتابعة اليومية، يمكن لهذه التقنيات أن تجعل عاات نوم رمضان أكثر انتظامًا، وتمنح المستخدم طاقة وصحة أفضل خلال الشهر الكريم.

