من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
مصدر مسؤول ينفي صحة التقارير المتداولة حول إثيوبيا و البحر الأحمر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر 2026 الجديدة

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026
إبراهيم القادري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026، وتنتمي اكسباندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

تستمد سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 104 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وتنتج عزم دوران يصل إلي 141 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 15.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

زودت سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

تحتوي سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وقفل مركزي للأبواب، ومدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج .

سعر ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

