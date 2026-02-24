من “رأس محمد” إلى “جبل كامل”.. تفاصيل 31 محمية طبيعية تزين خريطة مصر البيئية

تشغل المحميات الطبيعية في مصر نحو 17% من المساحة الكلية للجمهورية، بواقع 31 محمية تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 141.3 ألف كم²، وفقاً لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي.

وتتصدر (المحميات الصحراوية) المشهد البيئي، ومن أبرزها: وادي الجمال، الصحراء البيضاء، سيوة، ووادي دجلة.

وأوضحت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي، استنادًا إلى بيانات جهاز شئون البيئة أن المحميات الطبيعية في مصر تنقسم إلى محميات أراضي صحراوية مثل وادي الجمال والعميد الطبيعية ووادي العلاقي وطابا وسيوة والصحراء البيضاء ووادي دجلة.

وهناك محميات جيولوجية مثل الواحات البحرية والغابة المتحجرة وكهف وادي سنهور ونيزك جبل كامل، بجانب محميات أراضي رطبة مثل قارون وأشتوم الجميل والبرلس.

وهناك محمية واحدة بحرية وهي السلوم، في حين هناك محميات أخرى لم تصنفها وتبلغ مساحتها 93.808 ألف كيلو مترمربع، وتشمل 11 محمية طبيعية.

وشهد عدد المحميات الطبيعية بمصر 31 محمية، في حين أنها كانت تبلغ نحو 29 محمية في عام 2010.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي (الإصدار الخامس عشر بعد المائة)، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

قائمة بأسماء المحميات الطبيعية في مصر:

1- محمية رأس محمد.

2- محمية نبق.

3- محمية أبو جالوم.

4- محمية طابا.

5- محمية سانت كاترين.

6- محمية الأحراش.

7- محمية الزرانيق.

8- محمية أشتوم الجميل.

9- محمية العميد.

10- محمية الغابة المتحجرة.

11- محمية قبة الحسنة.

12- محمية قارون.

13- محمية وادي الريان.

14- محمية كهف وادي سنور.

15- محمية وادي الأسيوطي.

16- محمية سالوجا وغزال.

17- محمية وادي العلاقي.

18- محمية علبه.

19- محمية البرلس.

20- محمية جزر نهر النيل.

21- محمية وادي دجلة.

22- محمية سيوة.

23- محمية الصحراء البيضاء.

24- محمية وادي الجمال.

25- محمية الجزر الشمالية للبحر الأحمر.

26- محمية الدبابية.

27- محمية الجلف الكبير.

28- محمية السلوم.

29- محمية الواحات البحرية.

30- محمية جبل كامل.