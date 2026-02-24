قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنقاذ ساق طفل باسوس.. تفاصيل معجزة طبية نفذها أطباء معهد ناصر
من الهند إلى قوش.. نتنياهو يكشف ملامح المحور الجديد وأهدافه في إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية
تتواصل الاستعدادات .. نشر سرب مقاتلات أمريكية من طراز إف-22 في إسرائيل
جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا
هتشتريها بكام بكرة ؟.. أسعار الدواجن في الأسواق
للفقراء والمساكين.. الإفتاء: يجوز إخراج فدية الصيام على محتويات شنطة رمضان
ماس كهربائي من جهاز تكييف.. تفاصيل حريق في الدور الرابع بماسبيرو
باع فريسكا وعمل في قهوة .. أرملة وائل الإبراشي تكشف كفاحه بعد وفاة والده
الرئيس الإيراني : نحن ندعم السلام والاستقرار
ماجد المصري في فخ رامز ليفل الوحش| سخرية ورعب وعلقة ساخنة على الهواء
«الزراعة» توقف موظفة بالغربية عن العمل وتحيلها للنيابة بتهمة التعدي على زميلها
في الليلة السابعة من رمضان.. الجامع الأزهر يمتلئ بالمصلين في صلاة العشاء والتراويح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

من “رأس محمد” إلى “جبل كامل”.. تفاصيل 31 محمية طبيعية تزين خريطة مصر البيئية

خريطة مصر البيئية
خريطة مصر البيئية
حنان توفيق

تشغل المحميات الطبيعية في مصر نحو 17% من المساحة الكلية للجمهورية، بواقع 31 محمية تمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 141.3 ألف كم²، وفقاً لبيانات الكتاب الإحصائي السنوي.

 وتتصدر (المحميات الصحراوية) المشهد البيئي، ومن أبرزها: وادي الجمال، الصحراء البيضاء، سيوة، ووادي دجلة.

وأوضحت بيانات الكتاب الإحصائي السنوي، استنادًا إلى بيانات جهاز شئون البيئة أن المحميات الطبيعية في مصر تنقسم إلى محميات أراضي صحراوية مثل وادي الجمال والعميد الطبيعية ووادي العلاقي وطابا وسيوة والصحراء البيضاء ووادي دجلة.

وهناك محميات جيولوجية مثل الواحات البحرية والغابة المتحجرة وكهف وادي سنهور ونيزك جبل كامل، بجانب محميات أراضي رطبة مثل قارون وأشتوم الجميل والبرلس.

وهناك محمية واحدة بحرية وهي السلوم، في حين هناك محميات أخرى لم تصنفها وتبلغ مساحتها 93.808 ألف كيلو مترمربع، وتشمل 11 محمية طبيعية.

وشهد عدد المحميات الطبيعية بمصر 31 محمية، في حين أنها كانت تبلغ نحو 29 محمية في عام 2010.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب الإحصائي السنوي (الإصدار الخامس عشر بعد المائة)، والذي يعتبر مرجع إحصائي شامل لكافة الإحصاءات الرسمية بشقـيها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي يصــدرها الجهــاز بالمشـاركة مع كافة الجهـات المتعـاونة من الوزارات والهيئات وباقي عناصر النظام الإحصائي الوطني.

قائمة بأسماء المحميات الطبيعية في مصر:
1- محمية رأس محمد.
2- محمية نبق.
3- محمية أبو جالوم.
4- محمية طابا.
5- محمية سانت كاترين.
6- محمية الأحراش.
7- محمية الزرانيق.
8- محمية أشتوم الجميل.
9- محمية العميد.
10- محمية الغابة المتحجرة.
11- محمية قبة الحسنة.
12- محمية قارون.
13- محمية وادي الريان.
14- محمية كهف وادي سنور.
15- محمية وادي الأسيوطي.
16- محمية سالوجا وغزال.
17- محمية وادي العلاقي.
18- محمية علبه.
19- محمية البرلس.
20- محمية جزر نهر النيل.
21- محمية وادي دجلة.
22- محمية سيوة.
23- محمية الصحراء البيضاء.
24- محمية وادي الجمال.
25- محمية الجزر الشمالية للبحر الأحمر.
26- محمية الدبابية.
27- محمية الجلف الكبير.
28- محمية السلوم.
29- محمية الواحات البحرية.
30- محمية جبل كامل.

رأس محمد جبل كامل 30 محمية طبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

بعد خبر وفاه شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

ترشيحاتنا

أرشيفية

وزير الخارجية الإيراني: هذه هي شروطنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

الناتو

الناتو يجدد دعمه لكييف في الذكرى الرابعة للحرب ويبحث تعزيز الدفاعات الجوية

مجموعة السبع

قادة السبع يجددون دعمهم لأوكرانيا ويؤكدون دور أوروبا في مسار السلام

بالصور

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

لقطات من الحلقة 6 من المداح.. حمادة هلال في ورطة

المداح
المداح
المداح

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

فيديو

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد