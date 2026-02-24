ضبط 770 كيلو دواجن فاسدة وسلع مجهولة المصدر فى حملة ببنها

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، سير العمل في الحملات الرقابية المكثفة التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضبط الأسواق وتوفير غذاء آمن للمواطنين حيث قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، حملة موسعة بمدينة بنها، استهدفت الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة والالتزام بالمعايير الصحية والتموينية، وذلك بمرافقة الأستاذ وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، وممثلي جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بلغت نحو 770 كيلوجراماً، تبين بعد الفحص انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مما يشكل خطراً جسيماً على صحة المواطنين، كما تمكنت الحملة من ضبط 32 "قاروصة" سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية، بالإضافة إلى التحفظ على كميات من زيت الطعام (3 جراكن سعة 20 كجم) لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية اللازمة.



وفي سياق متصل، شددت الحملة الرقابة على التراخيص والأسعار، حيث جرى تحرير محضرين لإدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص، ومحضرين آخرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع للجمهور، وأكدت الأجهزة المشاركة في الحملة، بحضور الأستاذ يوسف محمد مدير جهاز حماية المستهلك وممثلي هيئة سلامة الغذاء، أن هذه الإجراءات القانونية تأتي لردع المخالفين ومنع أي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين أو تعريض حياتهم للخطر.



من جانبه، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن المحافظة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مشيراً إلى استمرار المتابعة الميدانية لنتائج هذه الحملات بصفة دورية، ووجه المحافظ بضرورة التصدي بكل حزم لكافة المخالفات التموينية، مع تكثيف التواجد الرقابي في الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.