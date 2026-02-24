قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل أمام الحزم في الدوري السعودي
خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 770 كيلو دواجن فاسدة وسلع مجهولة المصدر فى حملة ببنها

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، سير العمل في الحملات الرقابية المكثفة التي تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضبط الأسواق وتوفير غذاء آمن للمواطنين حيث قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، حملة موسعة بمدينة بنها، استهدفت الأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة المنتجات المعروضة والالتزام بالمعايير الصحية والتموينية، وذلك بمرافقة الأستاذ وليد الشهاوي رئيس مدينة بنها، وممثلي جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.


أسفرت جهود الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات كبيرة من الدواجن المجمدة بلغت نحو 770 كيلوجراماً، تبين بعد الفحص انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مما يشكل خطراً جسيماً على صحة المواطنين، كما تمكنت الحملة من ضبط 32 "قاروصة" سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية، بالإضافة إلى التحفظ على كميات من زيت الطعام (3 جراكن سعة 20 كجم) لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية اللازمة.


وفي سياق متصل، شددت الحملة الرقابة على التراخيص والأسعار، حيث جرى تحرير محضرين لإدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص، ومحضرين آخرين لعدم الإعلان عن أسعار السلع للجمهور، وأكدت الأجهزة المشاركة في الحملة، بحضور الأستاذ يوسف محمد مدير جهاز حماية المستهلك وممثلي هيئة سلامة الغذاء، أن هذه الإجراءات القانونية تأتي لردع المخالفين ومنع أي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين أو تعريض حياتهم للخطر.


من جانبه، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن المحافظة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، مشيراً إلى استمرار المتابعة الميدانية لنتائج هذه الحملات بصفة دورية، ووجه المحافظ بضرورة التصدي بكل حزم لكافة المخالفات التموينية، مع تكثيف التواجد الرقابي في الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بالجودة المطلوبة والأسعار المناسبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية الحملات الرقابية الأجهزة التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

ترشيحاتنا

كفتة فى الفرن

بدون زيوت .. طريقة عمل طاجن الكفتة في الفرن

ياميش

نوع ياميش مفيد لمرضى القلب والكبد.. اكتشفه

كنافة بالكريمة

هنفطر ايه النهاردة.. صدور بط متشوحة بالبرتقال وشوربة فريك وكنافة بالكريمة بدون فرن

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد