قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الحريرة المغربي تناسب سفرة رمضان

حريرة
حريرة
أسماء عبد الحفيظ

الحريرة من أشهر أطباق المغرب في شهر رمضان، وهي طبق أساسي على المائدة المغربية لا يكتمل الإفطار بدونه. 

تتميز بقيمتها الغذائية العالية لأنها تجمع بين البروتين والنشويات والخضروات، لذلك فهي مثالية بعد يوم صيام طويل، للشيف فيفي عثمان.

 المكونات (تكفي 5 أفراد)

  • 250 جرام لحم بقري مقطع مكعبات صغيرة (أو لحم غنم)
  • بصلة كبيرة مفرومة ناعم
  • 2 حبة طماطم مبشورة
  • 2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
  • نصف كوب عدس مغسول
  • نصف كوب حمص منقوع مسبقًا
  • ربع كوب أرز أو شعرية
  • حزمة كزبرة وبقدونس مفرومين
  • 2 عود كرفس مفروم
  • ملعقة صغيرة زنجبيل
  • نصف ملعقة صغيرة كركم
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ملح حسب الرغبة
  • ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)
  • 2 ملعقة كبيرة دقيق مذاب في كوب ماء (للتكثيف)
  • 2 ملعقة كبيرة زيت
  • حوالي 2 لتر ماء أو مرق

 طريقة التحضير

  1. في قدر عميق على النار، ضعي الزيت ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل.
  2. أضيفي اللحم وقلّبيه حتى يتغير لونه.
  3. ضعي الطماطم المبشورة، صلصة الطماطم، الكرفس، الكزبرة، البقدونس والتوابل، وقلّبي جيدًا.
  4. أضيفي العدس والحمص ثم الماء أو المرق، واتركي المكونات تغلي.
  5. خففي النار واتركيها تنضج حوالي 40 دقيقة حتى يطرى اللحم والبقول.
  6. أضيفي الأرز أو الشعرية واتركيها 10 دقائق.
  7. اسكبي خليط الدقيق المذاب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي مميز.
  8. اتركيها تغلي 5 دقائق إضافية ثم قدميها ساخنة.

 سر الطعم المغربي الأصيل

  • يمكن إضافة القليل من عصير الليمون قبل التقديم.
  • تُقدم عادة مع التمر أو الشباكية المغربية.
  • لو عايزاها أخف على المعدة، ممكن تستغني عن الدقيق وتكتفي بالأرز فقط.

 لماذا تناسب سفرة رمضان؟

 غنية بالبروتين والألياف
تعوض الجسم عن السوائل المفقودة
 تمنح إحساسًا بالشبع دون ثِقل

حريرة حريرة مغربي طريقة عمل حريرة مغربية مكونات الحريرة المغربية السكر سفرة رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الري: تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير المنظومة المائية وتحقيق الأمن الغذائي

سويلم: تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير المنظومة المائية وتحقيق الأمن الغذائي

اجتماع وزير الصحة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

بالصور

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

فيديو

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد