طريقة عمل الحريرة المغربي تناسب سفرة رمضان

الحريرة من أشهر أطباق المغرب في شهر رمضان، وهي طبق أساسي على المائدة المغربية لا يكتمل الإفطار بدونه.

تتميز بقيمتها الغذائية العالية لأنها تجمع بين البروتين والنشويات والخضروات، لذلك فهي مثالية بعد يوم صيام طويل، للشيف فيفي عثمان.

المكونات (تكفي 5 أفراد)

250 جرام لحم بقري مقطع مكعبات صغيرة (أو لحم غنم)

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

2 حبة طماطم مبشورة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

نصف كوب عدس مغسول

نصف كوب حمص منقوع مسبقًا

ربع كوب أرز أو شعرية

حزمة كزبرة وبقدونس مفرومين

2 عود كرفس مفروم

ملعقة صغيرة زنجبيل

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

2 ملعقة كبيرة دقيق مذاب في كوب ماء (للتكثيف)

2 ملعقة كبيرة زيت

حوالي 2 لتر ماء أو مرق

طريقة التحضير

في قدر عميق على النار، ضعي الزيت ثم أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل. أضيفي اللحم وقلّبيه حتى يتغير لونه. ضعي الطماطم المبشورة، صلصة الطماطم، الكرفس، الكزبرة، البقدونس والتوابل، وقلّبي جيدًا. أضيفي العدس والحمص ثم الماء أو المرق، واتركي المكونات تغلي. خففي النار واتركيها تنضج حوالي 40 دقيقة حتى يطرى اللحم والبقول. أضيفي الأرز أو الشعرية واتركيها 10 دقائق. اسكبي خليط الدقيق المذاب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي مميز. اتركيها تغلي 5 دقائق إضافية ثم قدميها ساخنة.

سر الطعم المغربي الأصيل

يمكن إضافة القليل من عصير الليمون قبل التقديم.

تُقدم عادة مع التمر أو الشباكية المغربية.

لو عايزاها أخف على المعدة، ممكن تستغني عن الدقيق وتكتفي بالأرز فقط.

لماذا تناسب سفرة رمضان؟

غنية بالبروتين والألياف

تعوض الجسم عن السوائل المفقودة

تمنح إحساسًا بالشبع دون ثِقل