تكنولوجيا وسيارات

مواصفات سوزوكى بالينو 2026 الهاتشباك

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سوزوكى بالينو موديل 2026، وتنتمي بالينو لفئة السيارات الهاتشباك .

محرك سوزوكى بالينو موديل 2026

تحصل سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 170 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 37 لتر، وعزم دوران 130 نيوتن/متر، وتتسارع من 0 وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أبعاد سوزوكى بالينو موديل 2026

تأتى سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 3995 مم، وعرض 1745 مم، وارتفاع 1470 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2520 مم .

وسائل الأمان بـ سوزوكى بالينو موديل 2026

زودت سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

مواصفات سوزوكى بالينو موديل 2026

تمتلك سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر سوزوكى بالينو موديل 2026

تباع سيارة سوزوكى بالينو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 895 ألف جنيه .

