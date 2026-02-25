وكيل تشريعية النواب يطالب بإعفاء السكن الأصلي من الضريبة على العقارات المبنية

أعلن النائب علاء الدين فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته علي تعديلات قانون الضريبة علي العقارات المبنية ، بسبب تحمل الحكومة أعباء كبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون 196 لسنة 2008.

وأكد النائب علاء الدين فؤاد ، علي ضرورة إعفاء السكن الخاص من الضريبة علي العقارات المبنية، سواء كان هذا السكن الأصلي فيلا أو شقة لافتا إلي أن هناك بعض المواطنين في الأرياف يمتلكون منزل خاص ويحصلون علي معاش تكافل وكرامة، وهو ما يجعل الضريبة علي العقارات المبنية ، عبء عليهم .

وأشار إلي أنه مع إعفاء السكن الأصلي، ويتم تطبيق الضريبة بشكل تدريجي علي من يمتلك أكثر من مسكن ، مطالبا بأن يكون هناك لجان التسعير من المتخصصين ، لاسيما أنه لو تم ترك التسعير لموظفي الضرائب سيكون التقدير جزافي.