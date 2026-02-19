قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تنظيم السوق العقاري ضمن اهتمامات النواب.. برلمانيون: كيان موحد لحوكمة العقارات ضرورة لدعم الاستثمار وحماية المواطنين

السوق العقاري
السوق العقاري
محمد الشعراوي

أكد نواب من لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية إعادة تنظيم السوق العقاري عبر آليات أكثر تكاملا وتنسيقا، بما يضمن تعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين ودعم مناخ الاستثمار.

وشدد النواب في تصريحات خاصة على أهمية دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنظيم القطاع، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق أكد النائب أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة العقارية في مصر، بما يتماشى مع حجم التوسع العمراني الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح مرزوق في تصريحات خاصة أن السوق العقاري يعمل حاليا في إطار قانوني منظم، من خلال مجموعة من التشريعات والجهات المختصة التي تتولى إصدار التراخيص ومتابعة الاشتراطات الفنية والتنفيذية، إلا أن تعدد الجهات وتداخل بعض الاختصاصات قد يحد من كفاءة الأداء ويؤدي إلى تباين في آليات التطبيق، وهو ما يستدعي دراسة إنشاء كيان متخصص يحقق مزيدا من التنسيق والوضوح.

وأضاف أن إنشاء هيئة مستقلة لا يعكس وجود خلل في السوق، بل يعبر عن توجه لتحديث أدوات الرقابة والحوكمة، وضمان مواكبة الطفرة العمرانية غير المسبوقة، سواء في المدن الجديدة أو مشروعات التطوير الحضري، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آن واحد.

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن وجود جهة موحدة يمكن أن يرسخ معايير ملزمة للإعلان والتسويق العقاري، وينظم عمليات البيع، خاصة ما يتعلق بالبيع على الخريطة، مع التأكد من توافر الملاءة المالية الكافية لدى المطورين قبل طرح المشروعات، الأمر الذي يسهم في حماية حقوق المشترين والحد من النزاعات.

أشاد النائب محيي القطان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتحركات الرامية إلى تنظيم السوق العقاري في مصر، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب إطارا مؤسسيا وتشريعيا واضحا يضمن حوكمة هذا القطاع الحيوي، ويحمي حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وقال محيي القطان في تصريحات خاصة  إن السوق العقاري يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ويسهم بشكل مباشر في دعم معدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وأضاف أن تنظيم السوق لا يستهدف فرض قيود جديدة، بل يهدف إلى ضبط الأداء، ووضع قواعد واضحة وملزمة تنظم العلاقة بين المطور والمشتري، وتضمن وجود آليات رقابة فعالة تتابع تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، بما يمنع تكرار الأزمات ويحافظ على أموال المواطنين.

وأكد القطان أن وجود كيان تنظيمي متخصص من شأنه أن يسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقاري، من خلال إنشاء قواعد بيانات دقيقة للمطورين، ووضع معايير للإعلان والتسويق، ومتابعة الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ.

وأشار إلى أن تنظيم السوق العقاري سينعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار في مصر، حيث يعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، ويدعم جهود الدولة في تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية، مؤكدا أن الحوكمة الرشيدة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.

مجلس النواب لجنة الإسكان السوق العقاري النائب أشرف مرزوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

وفاة الفنان عادل هلال

وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

كأس مصر

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مسابقة كأس مصر

ترشيحاتنا

الأهلي

إصابات الأهلي تهدد نقاط مواجهة الجونة.. الجزار وتريزيجيه وزيزو الأبرز

الغندور

الشتايم هتتلغي.. الغندور يوجه رسالة خاصة لـ متابعيه عبر فيسبوك

الزمالك

لاعب الزمالك السابق: الفريق لم يخسر فنيا أمام سيراميكا كليوباترا

بالصور

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان
طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان
طريقة عمل الكبيبة الشامي المقلية على سفرتك فى رمضان

سعر هيونداي اكسنت ‏RB 2012‎‏ المستعملة

هيونداي اكسنت ‏RB‏
هيونداي اكسنت ‏RB‏
هيونداي اكسنت ‏RB‏

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى
أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى
أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان
6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان
6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد