فولفو تستدعي 40 ألف سيارة كهربائية لهذا السبب ؟

أعلنت شركة فولفو عن أطلاق استدعاء لعدد من سياراتها الكهربائية، ووصل عدد تلك الاستدعاءات إلي 40 ألف سيارة فولفو EX30 الكهربائية، وتنتمي EX30 لفئة السيارات الـ SUV .

فولفو تستدعي 40 ألف سيارة كهربائية

سبب استدعاء سيارات فولفو EX30

جاء استدعاء 40 ألف سيارة فولفو EX30 بسبب خطر تعرض حزم البطاريات لارتفاع الحرارة، ما قد يؤدي إلى نشوب حريق .

سيارات فولفو EX30 المشمولة بالاستدعاء

عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء يصل إلي 40.323 ألف سيارة من نسختي EX30 ذات المحرك المفرد بمدى ممتد (Single-Motor Extended Range) وEX30 بمحركين عالية الأداء (Twin-Motor Performance).

رد شركة فولفو علي استدعاء EX30

وأوضحت فولفو قائله " نحن نتواصل الآن مع مالكي جميع السيارات المتأثرة لإبلاغهم بالخطوات التالية " .

تأتي أزمة البطاريات في وقت تنفذ فيه فولفو خطة لخفض التكاليف بقيمة 1.9 مليار دولار وتعزز التكامل مع جيلي، فيما صنعت البطاريات عبر مشروع مشترك مدعوم من جيلي، وأكدت الشركة أن المورد عالج الخلل وسيزودها بخلايا جديدة.

وأكدت فولفو أنها ستستبدل الوحدات المتأثرة مجانًا، مع مطالبة المالكين حاليًا بعدم تجاوز 70% في الشحن لتفادي خطر الحريق.

وطلبت فولفو من مالكي EX30 في أكثر من 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل، إيقاف سياراتهم بعيدًا عن المباني وعدم تجاوز 70% في الشحن .

تكلفة اصلاح سيارات EX30

قد تصل تكلفة وحدات البطاريات البديلة إلى نحو 195 مليون دولار، باستثناء تكاليف اللوجستيات والإصلاح، ووصفت فولفو هذه الأرقام بأنها افتراضية وأكدت استمرار محادثاتها مع المورد.

وجدير بالذكر أن حملات الاستدعاء تعد أمر شائع في قطاع السيارات وتشمل معظم الشركات من وقت لآخر، وهذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في حالة فولفو، نظراً لارتباط اسمها تاريخيًا بمعايير السلامة العالية، وتبقى قدرة الشركة على إدارة هذا الملف بسرعة وشفافية للحفاظ على سمعتها التي بنتها على مدى عقود.