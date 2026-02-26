قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فولفو تستدعي 40 ألف سيارة كهربائية لهذا السبب ؟

فولفو تستدعي 40 ألف سيارة كهربائية
فولفو تستدعي 40 ألف سيارة كهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فولفو عن أطلاق استدعاء لعدد من سياراتها الكهربائية، ووصل عدد تلك الاستدعاءات إلي 40 ألف سيارة فولفو EX30 الكهربائية، وتنتمي EX30 لفئة السيارات الـ SUV .

فولفو تستدعي 40 ألف سيارة كهربائية

سبب استدعاء سيارات فولفو EX30

جاء استدعاء 40 ألف سيارة فولفو EX30 بسبب خطر تعرض حزم البطاريات لارتفاع الحرارة، ما قد يؤدي إلى نشوب حريق .

سيارات فولفو EX30 المشمولة بالاستدعاء

عدد السيارات المشمولة بالاستدعاء يصل إلي 40.323 ألف سيارة من نسختي EX30 ذات المحرك المفرد بمدى ممتد (Single-Motor Extended Range) وEX30 بمحركين عالية الأداء (Twin-Motor Performance).

رد شركة فولفو علي استدعاء EX30

وأوضحت فولفو قائله " نحن نتواصل الآن مع مالكي جميع السيارات المتأثرة لإبلاغهم بالخطوات التالية " .

تأتي أزمة البطاريات في وقت تنفذ فيه فولفو خطة لخفض التكاليف بقيمة 1.9 مليار دولار وتعزز التكامل مع جيلي، فيما صنعت البطاريات عبر مشروع مشترك مدعوم من جيلي، وأكدت الشركة أن المورد عالج الخلل وسيزودها بخلايا جديدة.

فولفو تستدعي 40 ألف سيارة كهربائية

وأكدت فولفو أنها ستستبدل الوحدات المتأثرة مجانًا، مع مطالبة المالكين حاليًا بعدم تجاوز 70% في الشحن لتفادي خطر الحريق.

وطلبت فولفو من مالكي EX30 في أكثر من 12 دولة، بينها الولايات المتحدة وأستراليا والبرازيل، إيقاف سياراتهم بعيدًا عن المباني وعدم تجاوز 70% في الشحن .

تكلفة اصلاح سيارات EX30

قد تصل تكلفة وحدات البطاريات البديلة إلى نحو 195 مليون دولار، باستثناء تكاليف اللوجستيات والإصلاح، ووصفت فولفو هذه الأرقام بأنها افتراضية وأكدت استمرار محادثاتها مع المورد.

فولفو تستدعي 40 ألف سيارة كهربائية

وجدير بالذكر أن حملات الاستدعاء تعد أمر شائع في قطاع السيارات وتشمل معظم الشركات من وقت لآخر، وهذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة في حالة فولفو، نظراً لارتباط اسمها تاريخيًا بمعايير السلامة العالية، وتبقى قدرة الشركة على إدارة هذا الملف بسرعة وشفافية للحفاظ على سمعتها التي بنتها على مدى عقود.

السيارات الـ SUV EX30 الكهربائية سبب استدعاء سيارات فولفو فولفو EX30 فولفو EX30 الكهربائية سيارات فولفو EX30 المشمولة بالاستدعاء استدعاء EX30 استدعاء 40 ألف سيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

ترشيحاتنا

Galaxy S25

تسريبات كارثية تحاصر سامسونج.. Galaxy S26 Ultra مكشوف بالكامل قبل الإطلاق

أجهز ماك

بمواصفات ثورية.. آبل تعلن قرب طرح منتجات جديدة

زوهو

زوهـو العالمية تتجاوز المليون عميل حول العالم.. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع أسواقها نموا

بالصور

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد