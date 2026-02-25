حسام موافي: الصيام عبادة خالصة لله تُعلم الإنسان كل صالح

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الجميع يصوم رمضان، لكن الأهم هو ماذا تعلم الإنسان من الصيام، مشيرًا إلى أن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يمكن أن يدخلها النفاق.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه برنامج رب زدني علمًا على قناة صدى البلد، أنه قد يكون هناك نوع من التباهي في بعض العبادات مثل الحج أو حتى في الذكاء، لكن الصيام عبادة خالصة لله، لا يمكن التباهي بها، لأنها علاقة مباشرة بين العبد وربه.

ولفت إلى أن الإنسان لا يستطيع الادعاء بالصيام ثم يخالفه سرًا، لأن حقيقته يعلمها الله وحده، مؤكدًا أن الصيام يُربي الإنسان على الصلاح في كل أموره.

وطالب المواطنين بالابتعاد عن التلفزيون خلال شهر رمضان، قائلًا: "حتى برنامجي لا تتابعه، وخليك مع الله، والتزم بالصلاة والأعمال الصالحة"، مشيرًا إلى أن بعض الناس يتركون صلاة التراويح من أجل متابعة المسلسلات والبرامج الرمضانية.