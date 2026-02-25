محافظ الغربية: الاستعانة بخبراء الجامعة وعلمائها لتنفيذ مشروع الهوية البصرية

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا عن شهر فبراير برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، بحضور اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور السيد العجوز نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

تحرك تنفيذي عاجل

استهل الدكتور محمد حسين الجلسة مرحبا باللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية في أول حضور له بالجامعة، موجها التهنئة بثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظاً للغربية، مشيداً بحرصه على العمل الميداني منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، كما وجه التهنئة إلى الدكتور عبد العزيز قنصوة بمناسبة تكليفه وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، متمناً له التوفيق في استكمال مسيرة الإنجازات وتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، كما قام بتقديم التهنئة لأسرة الجامعة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

تحسين خدمات المواطنين

كما أكد الدكتور محمد حسين، على أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها العلمية والبحثية لتكون شريكا استراتيجياً لمحافظة الغربية، مشدداً على أن التكامل بين أجهزة الدولة هو الركيزة الأساسية لتنفيذ خطة الدولة في بناء الإنسان، موجهاً بضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب بالكليات العملية "الهندسة والحاسبات والمعلومات" بالاحتياجات التنموية الفعلية للمحافظة، وذلك لضمان تحويل أفكار الطلاب والباحثين إلى مشروعات ميدانية تخدم المواطنين وتحقق الاستثمار في المعرفة، وتساهم في تنمية وعي الطلاب وانتمائهم باعتبارهم الشركاء الأصليين في مسيرة التنمية المستدامة.

وخلال كلمته أعرب اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، عن سعادته البالغة بالتواجد في رحاب جامعة طنطا العريقة، مهنئاً الدكتور محمد حسين وأعضاء مجلس الجامعة وكافة منسوبيها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مؤكداً على أن الجامعة تمثل "الذراع العلمي والاستشاري" للمحافظة، مشدداً على أن النجاح الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال العمل بروح الفريق الواحد والتناغم التام بين أجهزة المحافظة والجامعة، كما تعهد بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للجامعة للقيام بدورها التنويري والخدمي على أكمل وجه.

تشكيل لجنة الهوية البصرية

وفي هذا الاطار، كشف المحافظ عن توجه المحافظة لتشكيل "لجنة للهوية البصرية"، مؤكداً على الاستعانة بخبراء الجامعة وعلمائها لتنفيذ هذا المشروع بأسلوب علمي ومنهجي يضمن تحقيق الاستدامة والارتقاء بالمظهر الحضاري لمدن ومراكز المحافظة، بما يعكس عراقة وتاريخ محافظة الغربية.