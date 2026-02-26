قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
إبراهيم عبد الجواد يكشف موقف لجنة الحكام من مباراة الإسماعيلي وسيراميكا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وحش طاقة جديد يغزو الأسواق.. تكنو تطلق بطارية 8000 أمبير في هاتف نحيف

هاتف POVA Curve 2 5G
هاتف POVA Curve 2 5G
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة تكنو TECNO، رسميا عن هاتفها الجديد POVA Curve 2 5G، في خطوة توسع بها سلسلة POVA مع تركيز واضح على قوة البطارية والأداء المناسب للألعاب. 

تصميم نحيف بطابع مستقبلي

يعتمد هاتف تكنو الجديد POVA Curve 2 5G، لغة تصميم مستقبلية مستوحاة من المركبات الفضائية، مع شاشة AMOLED منحنية تنساب بسلاسة داخل هيكل عصري بخطوط انسيابية وملمس راق يمنحه طابعا فاخرا.

ورغم احتوائه على بطارية ضخمة، يأتي الجهاز بسمك لا يتجاوز 7.42 ملم ووزن 195 جراما، وتؤكد تكنو أنه من بين أنحف الهواتف في فئته ببطارية تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير، ويتوفر بثلاثة ألوان: تمشل الفضي والتايتينوم والبنفسجي.

وعلى صعيد المتانة، يدعم هاتف POVA Curve 2 5G، معيار مقاومة الغبار ورذاذ الماء IP64، مع حماية من السقوط حتى ارتفاع 1.5 متر بشهادة SGS، إضافة إلى طبقة حماية Corning Gorilla Glass 7i لتعزيز صلابة الشاشة.

هاتف POVA Curve 2 5G

بطارية عملاقة وأداء موجه للألعاب

أبرز ما يميز هاتف POVA Curve 2 5G، هو بطاريته عالية الكثافة بسعة 8000 مللي أمبير، وهي الأكبر في تاريخ هواتف تكنو، والمصممة لتحمل الاستخدام المكثف مثل الألعاب والبث المباشر والسفر وتعدد المهام دون الحاجة إلى شحن متكرر.

ويدعم الجهاز شحنا سريعا بقدرة 45 وات، إلى جانب تقنية الشحن التجاوزي التي تقلل من ارتفاع الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة أو الاستخدام الثقيل. 

وتؤكد الشركة أن البطارية مصممة للعمل حتى ست سنوات، مع قدرة تشغيل في درجات حرارة تتراوح بين -20 و60 درجة مئوية.

ويعتمد الهاتف على معالج ميدياتك MediaTek Dimensity 7100 5G، إلى جانب شاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 144 هرتز، ما يوفر سلاسة أكبر في العرض واستجابة أسرع في الأداء. 

كما يضم شريحتي تعزيز للإشارة لتحسين الاتصال، وميزة اتصال دون إنترنت تتيح مشاركة الصوت والنصوص والصور لمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر في المناطق المفتوحة.

مزايا ذكاء اصطناعي لتعزيز الإنتاجية

يعمل الهاتف بواجهة HiOS 16، ويقدم مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تلخيص المحتوى، والمساعدة في الكتابة، وتحسين الصور، وتقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

كما يوفر ميزات ذكية إضافية مثل تذكير أوقات الصلاة بحسب الموقع الجغرافي، وأداة FlashMemo لالتقاط وتلخيص المحتوى الظاهر على الشاشة بسرعة، وميزة Mind Hub لتنظيم الملاحظات والأفكار المنشأة عبر الذكاء الاصطناعي، كذلك يتيح مساعد Ella Assistant تفاعلات ذكية مخصصة لتجربة أكثر سلاسة ومرونة.

وتؤكد تكنو أن نظام الذكاء الاصطناعي يعمل في الخلفية بسلاسة لتحسين تجربة الاستخدام اليومية، مع الحفاظ على واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

هاتف POVA Curve 2 5G

دعم برمجي طويل الأمد

وتعد الشركة بتوفير تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد، ما يعزز استمرارية الأداء على المدى الطويل ويجعل الهاتف خيارا مناسبا للمستخدمين الباحثين عن قوة البطارية والاعتمادية في الاستخدام اليومي.

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

زيزو

خطاب رسمي من الزمالك بإعادة التحقيق في شكوى زيزو

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

منتخب الشباب

استعدادات مكثفة لشباب الفراعنة لمواجهة العراق

لويس إنريكي

لويس إنريكي عن احتمالية مواجهة برشلونة: المباراة لن تكون سهلة

الاهلي

أحمد فتحي يُقيّم أداء ييس توروب مع الأهلي

بالصور

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر

تسلا
تسلا
تسلا

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

