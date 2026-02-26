وحش طاقة جديد يغزو الأسواق.. تكنو تطلق بطارية 8000 أمبير في هاتف نحيف

أعلنت شركة تكنو TECNO، رسميا عن هاتفها الجديد POVA Curve 2 5G، في خطوة توسع بها سلسلة POVA مع تركيز واضح على قوة البطارية والأداء المناسب للألعاب.

تصميم نحيف بطابع مستقبلي

يعتمد هاتف تكنو الجديد POVA Curve 2 5G، لغة تصميم مستقبلية مستوحاة من المركبات الفضائية، مع شاشة AMOLED منحنية تنساب بسلاسة داخل هيكل عصري بخطوط انسيابية وملمس راق يمنحه طابعا فاخرا.

ورغم احتوائه على بطارية ضخمة، يأتي الجهاز بسمك لا يتجاوز 7.42 ملم ووزن 195 جراما، وتؤكد تكنو أنه من بين أنحف الهواتف في فئته ببطارية تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير، ويتوفر بثلاثة ألوان: تمشل الفضي والتايتينوم والبنفسجي.

وعلى صعيد المتانة، يدعم هاتف POVA Curve 2 5G، معيار مقاومة الغبار ورذاذ الماء IP64، مع حماية من السقوط حتى ارتفاع 1.5 متر بشهادة SGS، إضافة إلى طبقة حماية Corning Gorilla Glass 7i لتعزيز صلابة الشاشة.

هاتف POVA Curve 2 5G

بطارية عملاقة وأداء موجه للألعاب

أبرز ما يميز هاتف POVA Curve 2 5G، هو بطاريته عالية الكثافة بسعة 8000 مللي أمبير، وهي الأكبر في تاريخ هواتف تكنو، والمصممة لتحمل الاستخدام المكثف مثل الألعاب والبث المباشر والسفر وتعدد المهام دون الحاجة إلى شحن متكرر.

ويدعم الجهاز شحنا سريعا بقدرة 45 وات، إلى جانب تقنية الشحن التجاوزي التي تقلل من ارتفاع الحرارة أثناء جلسات اللعب الطويلة أو الاستخدام الثقيل.

وتؤكد الشركة أن البطارية مصممة للعمل حتى ست سنوات، مع قدرة تشغيل في درجات حرارة تتراوح بين -20 و60 درجة مئوية.

ويعتمد الهاتف على معالج ميدياتك MediaTek Dimensity 7100 5G، إلى جانب شاشة AMOLED منحنية بمعدل تحديث 144 هرتز، ما يوفر سلاسة أكبر في العرض واستجابة أسرع في الأداء.

كما يضم شريحتي تعزيز للإشارة لتحسين الاتصال، وميزة اتصال دون إنترنت تتيح مشاركة الصوت والنصوص والصور لمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر في المناطق المفتوحة.

مزايا ذكاء اصطناعي لتعزيز الإنتاجية

يعمل الهاتف بواجهة HiOS 16، ويقدم مجموعة من الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل تلخيص المحتوى، والمساعدة في الكتابة، وتحسين الصور، وتقليل الضوضاء أثناء المكالمات.

كما يوفر ميزات ذكية إضافية مثل تذكير أوقات الصلاة بحسب الموقع الجغرافي، وأداة FlashMemo لالتقاط وتلخيص المحتوى الظاهر على الشاشة بسرعة، وميزة Mind Hub لتنظيم الملاحظات والأفكار المنشأة عبر الذكاء الاصطناعي، كذلك يتيح مساعد Ella Assistant تفاعلات ذكية مخصصة لتجربة أكثر سلاسة ومرونة.

وتؤكد تكنو أن نظام الذكاء الاصطناعي يعمل في الخلفية بسلاسة لتحسين تجربة الاستخدام اليومية، مع الحفاظ على واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

هاتف POVA Curve 2 5G

دعم برمجي طويل الأمد

وتعد الشركة بتوفير تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد، ما يعزز استمرارية الأداء على المدى الطويل ويجعل الهاتف خيارا مناسبا للمستخدمين الباحثين عن قوة البطارية والاعتمادية في الاستخدام اليومي.