برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 26 فبراير: الصحة والرزق في صفك

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 26 فبراير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 26 فبراير 2026

استكشف الحب اليوم وعِش لحظات رومانسية رائعة سيُقدّر أداؤك المتميز في عملك. الصحة والرزق في صفك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيجد العاملون في مجالات الهندسة المعمارية، والسيارات، والتسويق، والصناعات الدوائية، والضيافة فرصًا جديدة في الخارج. من الجيد التفكير في تحديات جديدة مُرتبطة بالعمل، وسيتلقى الطلاب المُنتظرون للقبول في الجامعات الأجنبية أخبارًا سارة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا

قد تُفضّل النساء الخروج من علاقة عاطفية سامة. يمكنك أيضًا اختيار النصف الثاني من اليوم للتعبير عن مشاعرك للشخص الذي تُعجب به، بينما ستجد النساء دعمًا من أهلهنّ في علاقتهنّ العاطفية. من المُحتمل جدًا أن تلتقي بحبيبك السابق، مما قد يُعيد إحياء الحب الضائع اليوم..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

ستُتاح لك اليوم مسؤوليات جديدة، وفرص للانتقال إلى الخارج، لا سيما في مجالات التمويل والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة المعمارية والإلكترونيات والطيران. ستُفيدك مهاراتك التفاوضية في التعامل مع العملاء الأجانب.