سحور صحي.. طريقة عمل البيض التركي

يرغب الجميع في تقديم وجبات سحور مختلفة وصحية خلال ليالي رمضان، ويعد البيض التركي من أفضل الوصفات التي يمكنك تقدميها لأسرتك باعتبارها وجبة صحية كاملة، وسهلة التحضير ومذاقها مختلف عن البيض العادي .

وانتشرت طريقة عمل البيض التركي خلال الآونة الأخيرة حيث قدمتها العديد من الشيفات منهم نادية السيد.

طريقة عمل البيض التركي

مقادير البيض التركي

4 بيضات.

ماء مغلي.

رشة ملح.

ملعقة خل.

مكعب زبدة.

فص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة زعتر.

ربع ملعقة نعناع.

ربع ملعقة شطة.

نصف كوب جبنة موتزاريلا مبشورة.

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

خطوات عمل البيض التركي

تبدأ طريقة عمل البيض التركي بـ سلق حبات البيض، حيث يتم غلي الماء على النار.

ضعي حبات البيض في الماء المغلي مع رشة الملح وملعقة الخل لمنع تكسر البيض في الماء.

اتركي البيض يتسلق لمدة 7 دقائق فقط حتى يكون الصفار باللون البرتقالي المتماسك.

انزعي البيض المسلوق من ماء السلق وضعيه في ماء بارد ثم قشريه بكل سهولة.

اقسمي حبات البيض المسلوق إلى أنصاف بتقطيع البيضة من الأعلى لتأخذ شكلا جماليا.

ضعي الطاسة على النار الهادئة وبها مكعب الزبدة واتركيه يذوب تماما ثم أضيفي الثوم.

قلبي الثوم في الزبدة حتى تتصاعد رائحته فقط دون أن يتلون ثم أضيفي البهارات المذكورة.

قلبي البهارات في الزبدة مع الثوم ثم أضيفي أنصاف البيض المسلوق بشكل متساوي.

ضعي الجبنة المبشورة على سطح طاسة البيض التركي ثم قومي بتغطية الطاسة لمدة دقيقة فقط.

بعد أن يتشرب البيض المسلوق من الخلطة وتذوب الجبن؛ ارفعي الطاسة من على النار.

وأخيرا قدمي البيض التركي مع العيش الشامي والفول بالطحينة.

طريقة عمل البيض التركي الشيف حسن

حبة بصل مفروم

3 حبات فلفل أخضر

4 أكواب طماطم مقطّعة إلى مكعبات.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 عود بصل أخضر.

بيضات.

ملح نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير البيض التركي

سخني الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.

ضيفي البصل والفلفل وقلبيها حتى تطرى.

ضيفي الطماطم إلى الثوم والبصل الأخضر.

اتركي المزيج على حرارة منخفضة لمدة 15 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر حتى يسخن المزيج.

زودي الملح والفلفل الأسود.

أحدثي فجوة بالمزيج وضعي فيها البيضة.

قلّبي زلال البيض حتى يتداخل مع المزيج السابق تاركةً الصفار كاملاً.

ارفعي المقلاة عن النار وقدّمي الطبق مباشرةً على سفرتك.

طريقة عمل البيض التركي نادية السيد