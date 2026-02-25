كان ياما كان الحلقة 8.. يسرا اللوزي تحرك قضية تبديد عفش ضد ماجد الكدواني

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل كان ياما كان تصاعدًا ملحوظًا، حيث انفجرت داليا غضبًا في وجه مصطفى بعدما اكتشفت أنه من استولى على سيارتها دون علمها.



وعندما حضر أسفل منزل والدتها لاستعادة سيارته، دار بينهما نقاش حاد، أكد خلاله أنه بذل محاولات عديدة ليكون داعمًا ومتفهمًا لها، لكنها لم تُقدّر جهوده.



من جانبها، شددت داليا على عزمها استرداد حقوقها كاملة، مهما كلفها الأمر، لتتدخل والدتها وتقترح عليها اللجوء إلى القضاء من خلال رفع دعوى تبديد عفش، في محاولة للضغط عليه وإجباره على دفع مبالغ مالية كبيرة، عبر إخفاء محتويات المنزل.



المسلسل من بطولة ماجد الكدواني، ويسرا اللوزي، وريتال عبد العزيز، ويواصل تقديم تطورات درامية مشوقة تكشف تعقيدات العلاقات الإنسانية وصراعاتها.



“كان ياما كان” مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.