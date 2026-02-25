عائلة مصرية جدًا.. مسلسل إجتماعي يعيد الثقة في الدراما الهادفة

وسط زخم كبير من الأعمال الدرامية لنجوم السوبر ستار في موسم دراما رمضان 2026، نجح مسلسل «عائلة مصرية جدًا» في خطف الأنظار والدخول إلى بيوت المشاهدين بـ"السهل الممتنع"، مقدّمًا نموذجًا مختلفًا لدراما واقعية تحمل رسالة واضحة وتحترم عقل وقيم الأسرة المصرية.

حيث ينتمي مسلسل «عائلة مصرية جدًا» إلى الإطار الاجتماعي الإنساني الواقعي، حيث يناقش عددًا من القضايا التي تمس صميم الأسرة المصرية، من بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، مسلطًا الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع.

فالعمل لا يكتفي بسرد الأحداث دراميًا، بل يقدم طرحًا توعويًا هادفًا يسعى إلى إعادة الاعتبار للدراما صاحبة الرسالة، من خلال معالجة متزنة تحترم الحياء العام، وتغرس مفاهيم التربية السليمة والأسس الدينية، في إطار فني مشوق بعيد عن المباشرة أو الأفتعال.

ويتميّز المسلسل بلمسة خاصة، حيث يتم الاستعانة برؤية فقهية موثوقة في نهاية كل حلقة لتوضيح الحكم الديني المتعلق بالقضية المطروحة، ما أضفى بعدًا تثقيفيًا وتربويًا عزز من قيمة العمل ورسّخ مكانته كمرجع درامي توعوي داخل البيوت المصرية.

ورغم المنافسة القوية في الموسم الرمضاني، استطاع مسلسل «عائلة مصرية جدًا»، أن يصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بفضل صدقه وواقعيته وقدرته على ملامسة تفاصيل الحياة اليومية للمواطن المصري، مقدمًا نموذجًا دراميًا يؤكد أن النجاح لا يرتبط فقط بالإبهار، بل بصدق الرسالة واحترام الجمهور.

ويشار أن مسلسل «عائلة مصرية جدًا»، ليس مجرد مسلسل، بل حالة درامية تعيد تشكيل الوعي وتؤكد أن الفن حين يحمل رسالة يصل إلى القلب قبل الشاشة.

ويذاع مسلسل «عائلة مصرية جدًا» عبر عدد من القنوات المصرية، حيث يعرض فى تمام الساعة 6:45 مساءً على شبكة قنوات النيل المتخصصة «نايل لايف» والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض الساعة 12:45 ظهرًا على القناة الثانية والإعادة 12:45 صباحًا، وكما يعرض في تمام الساعة 8:00 صباحًا على قناة الفضائية المصرية والإعادة 8:00 مساءً، والساعة 6:40 مساءً على القناة الثالثة والإعادة 6:40 صباحًا، على أن يتم الإعلان عن قنوات ومواعيد إضافية خلال الفترة المقبلة.

ويعد المسلسل باكورة إنتاج قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام بعد فترة من التوقف، في عودة قوية للدراما الهادفة، وهو إنتاج مشترك بين قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام وشركة «باك تو باك» للإنتاج والتوزيع السينمائي برئاسة المنتج محمد حمزة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف.

وفي هذا الصدد، يتوجه صناع العمل بجزيل الشكر والتقدير إلى الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وإلى معالي وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، تقديرًا لدعمهما المتواصل للدراما الهادفة، وحرصهما على نشر الوعي وتصحيح المفاهيم داخل المجتمع، وذلك في إطار توجيهات القيادة الحكيمة لنشر الوعي عبر مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي تسعى إلى ترسيخ القيم وبناء وعي مجتمعي مستنير من خلال أدوات الإعلام والفن الهادف.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «عائلة مصرية جدًا» يضم نخبة من نجوم الدراما المصرية، على رأسهم: ياسر علي ماهر، نهال عنبر، مروة عبد المنعم، محمود فارس، خالد محروس، نرمين موسى، سعيد صديق، محمد الغمري، رزق رمضان، أحمد السباعي، مجدي البنداري، قدري أبو الهول، عماد ياسر علي ماهر، ياسمين محمد، نور المصري، عيد أبو الحمد وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار وليد عطا الله ومعالجة درامية علاء سعيد ومنتج فني شريف عسران وتحت إشراف فني عام لكل من الدكتورة عبير القاضي والمخرج محمد جمال الحديني والأستاذ مدحت يونس، بينما تعود الفكرة العامة إلى الدكتور أحمد المسلماني وأمين عام الهيئة الأستاذ مجدي لاشين ومن إخراج وداد تيسير عبود ومحمد جمال الحديني.