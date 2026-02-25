ورد عجيب يتخلى عن إرثه من أجل المراهنات في عيلة الملك في ثامن حلقات مسلسل عيلة الملك

يواصل “ورد عجيب”، رسم صورة الشاب المستهتر رامي الملك والذي يجر أخيه مراد إلى طريق المراهنات ويتخلي عن إرثه مقابل الحصول على المال اللازم لإنشاء منصة مراهنات غير قانونية بالتعاون مع أخيه.



كانت العلاقة بين رامي وأخيه من الفرع الفقيرة بالعائلة مراد قد توثقت بعدما ساعده الأخير في الانتقام من أشخاص خدعوه في مبلغ 100 ألف دولار قد فاز به من المراهنات الرياضية.



ومع مساعدته يقرر رامي أن ينشئ منصة مراهنات رياضية يديرها هو وأخيه مراد والذي سيكون الواجهة له، ولتمويل مشروعه يترك لأخوته كافة الممتلكات التي ورثها عن والده مقابل الحصول على مبالغ نقدية، كما يتواصل مع الشخص المسيطر على نشاط المراهنات لضمان حصوله على حمايته.

ويجسد ورد عجيب دور رامي الابن المدلل للثري جبري الملك والذي يعيش حياة مرفهة بعيداً عن العادات والتقاليد.



تدور أحداث العمل في دمشق عام 2024، حيث يسقط رجل الأعمال النافذ “جبري المالك” في قبضة نظام متهالك، تاركًا خلفه إمبراطورية ضخمة تتحول إلى ساحة صراع بين أقرب المقربين إليه، في مواجهة تغذيها المصالح والجشع والطموح. وبينما يظن الجميع أن نفوذه انتهى، ينهار النظام ويخرج المالك من المعتقل ليعود كالشبح، ويبدأ في إعادة ترتيب أوراقه وسط خيانات وتحالفات دموية كانت تُحاك في الخفاء، مهددا بحرق كل من حاول الاستيلاء على عرشه.



المسلسل من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف معن سقباني، وسيناريو وحوار شادي كيوان، ويشارك في بطولته كل من سلوم حداد، عبد الهادي الصباغ، شكران مرتجى، سلمى المصري، ديما بياعة، صفاء سلطان