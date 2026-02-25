قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ورد عجيب يتخلى عن إرثه من أجل المراهنات في عيلة الملك في ثامن حلقات مسلسل عيلة الملك

أوركيد سامي

يواصل “ورد عجيب”، رسم صورة الشاب المستهتر رامي الملك والذي يجر أخيه مراد إلى طريق المراهنات ويتخلي عن إرثه مقابل الحصول على المال اللازم لإنشاء منصة مراهنات غير قانونية بالتعاون مع أخيه.

كانت العلاقة بين رامي وأخيه من الفرع الفقيرة بالعائلة مراد قد توثقت بعدما ساعده الأخير في الانتقام من أشخاص خدعوه في مبلغ 100 ألف دولار قد فاز به من المراهنات الرياضية.


ومع مساعدته يقرر رامي أن ينشئ منصة مراهنات رياضية يديرها هو وأخيه مراد والذي سيكون الواجهة له، ولتمويل مشروعه يترك لأخوته كافة الممتلكات التي ورثها عن والده مقابل الحصول على مبالغ نقدية، كما يتواصل مع الشخص المسيطر على نشاط المراهنات لضمان حصوله على حمايته.
ويجسد ورد عجيب دور رامي الابن المدلل للثري جبري الملك والذي يعيش حياة مرفهة بعيداً عن العادات والتقاليد.
 

تدور أحداث العمل في دمشق عام 2024، حيث يسقط رجل الأعمال النافذ “جبري المالك” في قبضة نظام متهالك، تاركًا خلفه إمبراطورية ضخمة تتحول إلى ساحة صراع بين أقرب المقربين إليه، في مواجهة تغذيها المصالح والجشع والطموح. وبينما يظن الجميع أن نفوذه انتهى، ينهار النظام ويخرج المالك من المعتقل ليعود كالشبح، ويبدأ في إعادة ترتيب أوراقه وسط خيانات وتحالفات دموية كانت تُحاك في الخفاء، مهددا بحرق كل من حاول الاستيلاء على عرشه.


المسلسل من إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف معن سقباني، وسيناريو وحوار شادي كيوان، ويشارك في بطولته كل من سلوم حداد، عبد الهادي الصباغ، شكران مرتجى، سلمى المصري، ديما بياعة، صفاء سلطان

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

خطوة بخطوة.. طريقة حل مشكلة عدم استجابة هواتف أندرويد للشحن

التمر باللبن

تعرف على طريقة عمل التمر باللبن في البيت

اسعار الفراخ اليوم

البانيه بـ225 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم 5 رمضان

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

