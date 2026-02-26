قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
رياضة

صراع ثلاثي لضم أحمد علي دسوقي في الميركاتو الصيفي المقبل

3 أندية تتنافس على أحمد علي دسوقي
3 أندية تتنافس على أحمد علي دسوقي
رباب الهواري

دخلت أندية فاركو والبنك الأهلي والمصري البورسعيدي في صراع قوي من أجل الحصول على خدمات الموهبة المصرية أحمد علي دسوقي، لاعب المقاولون العرب السابق والمحترف حاليًا في صفوف Primer FC، وذلك بداية من الموسم الكروي المقبل.
 

وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أن هناك تحركات رسمية من إدارات الأندية الثلاثة للاستفسار عن الموقف التعاقدي لدسوقي، تمهيدًا للدخول في مفاوضات مباشرة مع ناديه الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويأتي اهتمام الأندية الثلاثة في ظل رغبة كل فريق في تدعيم صفوفه بعناصر شابة تمتلك خبرات احترافية خارجية، خاصة مع تألق اللاعب في تجربته الأوروبية، حيث نجح في فرض اسمه ضمن أبرز العناصر الشابة المحترفة في الدوري الألماني.

وأشارت المصادر إلى أن نادي فاركو يسعى لحسم الصفقة مبكرًا لتفادي الدخول في مزايدات مالية، بينما يراهن البنك الأهلي على مشروعه الفني الجديد لإقناع اللاعب بالعودة إلى الدوري المصري عبر بوابته.

في المقابل، يضع المصري البورسعيدي الصفقة ضمن أولوياته لدعم الفريق بعناصر قادرة على صناعة الفارق في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم في ألمانيا، وحسم اللاعب لموقفه النهائي سواء بالاستمرار في الاحتراف الأوروبي أو العودة إلى الدوري المصري الممتاز.

