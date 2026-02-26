عاصفة حول «صحاب الأرض».. هجوم من متحدثة الجيش الإسرائيلي ورد ناري من المخرج

في أجواء مشحونة تسبق موسم دراما رمضان 2026، اشتعل الجدل حول مسلسل «صحاب الأرض» بعد هجوم إعلامي شنّته المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على العمل، متهمةً صُنّاعه بتزييف الحقائق. وبين الاتهامات السياسية وردود الفن، عاد النقاش حول دور الدراما في نقل الروايات الإنسانية للحروب، وحدود الفن في تناول القضايا الشائكة.

هجوم إعلامي وانتقادات للمسلسل

زعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال أن مسلسل «صحاب الأرض» يقدّم صورة مشوهة للواقع، ويصور الإسرائيليين كمعتدين، معتبرة أن التصعيد العسكري بدأ من قبل حركة حركة حماس في 7 أكتوبر 2023.

لكن منتقدين لهذه التصريحات رأوا أنها تجاهلت تاريخ الصراع الممتد منذ احتلال أراضٍ عربية في يونيو 1967، إضافة إلى قرارات دولية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

هذا الجدل أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول دور الدراما في توثيق الواقع، وهل يمكن للفن أن يكون شاهدًا على المأساة أم أنه يُتهم دومًا بالانحياز.

رد المخرج بيتر ميمي

المخرج المصري بيتر ميمي، صانع العمل، لم يلتزم الصمت. فقد كتب عبر حسابه على «فيسبوك» تعليقًا حادًا رد فيه على الاتهامات، مؤكدًا أن العمل يستند إلى وقائع موثقة، وأن الهدف منه هو نقل معاناة إنسانية حقيقية لا تزييف التاريخ.

رد ميمي لاقى تفاعلًا واسعًا بين الجمهور، بين مؤيد يرى أن الفن يجب أن ينحاز للمظلومين، وآخر يطالب بتحييد السياسة عن الدراما.

قصة إنسانية من قلب الحرب

يروي «صحاب الأرض» مأساة سكان غزة بعد حرب أكتوبر، من خلال قصة رجل فلسطيني يجسده إياد نصار يسعى لإنقاذ ابن شقيقه وسط القصف، وطبيبة مصرية تؤدي دورها منة شلبي تصل مع قافلة إنقاذ.

وسط الدمار، تنشأ علاقات إنسانية تعكس الأمل والحب رغم الألم، في محاولة لإبراز الوجه الإنساني للحرب بعيدًا عن الشعارات.

ويشارك في البطولة أيضًا عدد من النجوم منهم كامل الباشا وآدم بكري، في عمل من إنتاج United Studio.

مواعيد العرض

يعرض المسلسل على قناة DMC الساعة 11 مساءً مع إعادة صباحية، وعلى DMC دراما مساءً مع عدة إعادات، كما يُعرض على قناة الحياة ومنصة Watch it الرقمية.

يبقى الجدل حول «صحاب الأرض» نموذجًا للصراع الدائم بين الروايات السياسية والرؤية الفنية. فبينما يرى صناع العمل أنهم ينقلون مأساة إنسانية حقيقية، يعتبر آخرون أن الفن لا يمكن فصله عن السياسة.