5 مشروبات طبيعية تساعد النساء على دعم توازن الهرمونات

يلعب توازن الهرمونات دورًا حيويًا في صحة المرأة، إذ يؤثر على الوزن والمزاج وانتظام الدورة الشهرية وجودة النوم. وعلاوة على اتباع نمط حياة صحي، يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تسهم في دعم التوازن الهرموني، بحسب موقع Verywell Health.

الشاي الأخضر

يشتهر الشاي الأخضر بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم، كما قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين ودعم توازن هرمون الإستروجين. كما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على إدارة الوزن، وهو ما يجعله مفيدًا لمصابات متلازمة تكيس المبايض. إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب اضطراب المعدة أو كثرة التبول لدى بعض الأشخاص.

النعناع

النعناع خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي، ويُعتقد أنه يساهم في خفض مستوى هرمون التستوستيرون لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، ما يقلل من حب الشباب ونمو الشعر الزائد. كما قد يدعم انتظام الدورة الشهرية ويعزز عملية الإباضة، ويساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي.

كف مريم

عشبة كف مريم تُستخدم لتخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض، مثل آلام الثدي واضطرابات الدورة الشهرية. وتشير الدراسات إلى أنها قد تساعد في خفض مستوى البرولاكتين ورفع البروجسترون، ما يدعم صحة المرحلة الثانية من الدورة ويُحسن انتظامها وقدرة الخصوبة.

البردقوش

يحتوي البردقوش على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والتربينات التي تعمل كمضادات أكسدة ومواد مهدئة. ويساهم في تنظيم الدورة الشهرية، وتحسين حساسية الجسم للإنسولين، وتخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض، بما في ذلك غزارة الطمث وآلام الدورة.

العرقسوس

مركبات العرقسوس تحاكي تأثير هرمون الإستروجين وقد تساعد في خفض هرمون التستوستيرون، وهو ما يفيد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. كما قد يخفف من الهبات الساخنة ويدعم صحة العظام خلال فترة انقطاع الطمث. ويُنصح بعدم الإفراط في تناوله لتجنب ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات البوتاسيوم، بالإضافة لاحتمال تفاعله مع أدوية القلب أو الكلى.

نصائح عامة

يجب أن تُستخدم هذه المشروبات الطبيعية كجزء من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الكافي. كما يُفضل استشارة الطبيب في حالة وجود اضطرابات هرمونية أو حالات مرضية مزمنة لضمان الاستخدام الآمن والفعال.