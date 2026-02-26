قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
بالساطور في الشارع.. تفاصيل ما قبل تعدي سيدة على سائق توك توك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

5 مشروبات طبيعية تساعد النساء على دعم توازن الهرمونات

5 مشروبات طبيعية تساعد النساء على دعم توازن الهرمونات
5 مشروبات طبيعية تساعد النساء على دعم توازن الهرمونات
ولاء خنيزي

يلعب توازن الهرمونات دورًا حيويًا في صحة المرأة، إذ يؤثر على الوزن والمزاج وانتظام الدورة الشهرية وجودة النوم. وعلاوة على اتباع نمط حياة صحي، يمكن لبعض المشروبات الطبيعية أن تسهم في دعم التوازن الهرموني، بحسب موقع Verywell Health.

الشاي الأخضر

يشتهر الشاي الأخضر بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم، كما قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين ودعم توازن هرمون الإستروجين. كما يعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد على إدارة الوزن، وهو ما يجعله مفيدًا لمصابات متلازمة تكيس المبايض. إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب اضطراب المعدة أو كثرة التبول لدى بعض الأشخاص.

النعناع

النعناع خالٍ من الكافيين بشكل طبيعي، ويُعتقد أنه يساهم في خفض مستوى هرمون التستوستيرون لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، ما يقلل من حب الشباب ونمو الشعر الزائد. كما قد يدعم انتظام الدورة الشهرية ويعزز عملية الإباضة، ويساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم والحفاظ على وزن صحي.

كف مريم

عشبة كف مريم تُستخدم لتخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض، مثل آلام الثدي واضطرابات الدورة الشهرية. وتشير الدراسات إلى أنها قد تساعد في خفض مستوى البرولاكتين ورفع البروجسترون، ما يدعم صحة المرحلة الثانية من الدورة ويُحسن انتظامها وقدرة الخصوبة.

البردقوش

يحتوي البردقوش على مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والتربينات التي تعمل كمضادات أكسدة ومواد مهدئة. ويساهم في تنظيم الدورة الشهرية، وتحسين حساسية الجسم للإنسولين، وتخفيف أعراض متلازمة تكيس المبايض، بما في ذلك غزارة الطمث وآلام الدورة.

العرقسوس

مركبات العرقسوس تحاكي تأثير هرمون الإستروجين وقد تساعد في خفض هرمون التستوستيرون، وهو ما يفيد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. كما قد يخفف من الهبات الساخنة ويدعم صحة العظام خلال فترة انقطاع الطمث. ويُنصح بعدم الإفراط في تناوله لتجنب ارتفاع ضغط الدم وانخفاض مستويات البوتاسيوم، بالإضافة لاحتمال تفاعله مع أدوية القلب أو الكلى.

نصائح عامة

يجب أن تُستخدم هذه المشروبات الطبيعية كجزء من نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الكافي. كما يُفضل استشارة الطبيب في حالة وجود اضطرابات هرمونية أو حالات مرضية مزمنة لضمان الاستخدام الآمن والفعال.

الهرمونات المرأة النساء مشروبات طبيعية مشروبات توازن الهرمونات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

محمد النني

بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني

المصري البورسعيدي

مفاجأة.. مباراة المصري ومودرن سبورت تشهد اعتراف الحكام بارتكاب خطأ تحكيمي

ترشيحاتنا

ياسر صادق

كان محبًا لآل البيت.. حمزة العيلى ينعى الفنان ياسر صادق

عصام عمر

محمود عبد الشكور عن عصام عمر: سفير جديد للمصري العادي على الشاشة

ماركوس عريان

ماركوس عريان يحصل على جائزة أفضل تيزر للمرة الثالثة من GEA العالمية للمرة الثالثة

بالصور

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم (البيكاتا).. وصفة كريمي وسهلة

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في شهر رمضان.. عندما يتحول النشاط البدني لخطر صحي

مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان

أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد