فتاوى | هل التدخين السلبي ودخان المشويات يفسدان الصيام ؟.. هل يجب الوضوء عند تلاوة القرآن وقراءته من الهاتف؟... هل يجوز للزوجة القادرة إخراج زكاة الفطر عن زوجها وأبنائها؟

فتاوى

هل التدخين السلبي يفسد الصيام وموقف دخان المشويات؟

هل يجب الوضوء عند تلاوة القرآن وقراءته من الهاتف؟

زكاة الفطر.. هل يجوز للزوجة القادرة إخراجها عن زوجها وأبنائها؟

هل التدخين السلبي يفسد الصيام وموقف دخان المشويات؟

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتجدد التساؤلات الفقهية حول المفطرات وما قد يؤثر على صحة الصيام، ومن أبرز هذه التساؤلات حكم استنشاق الأدخنة بشكل غير متعمد أو ما يعرف بـ "التدخين السلبي". وفي هذا السياق، حسم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل المثار حول هذه القضية.



وأكد الدكتور أحمد كريمة أن علماء المجامع الفقهية أجمعوا على أن "التدخين المباشر" يُعد من المفطرات بلا أدنى شك؛ موضحًا أن الدخان في هذه الحالة يجري مجرى الماء والشرب عند الإنسان، مما يفسد الصوم ويوجب القضاء.

وانتقد أستاذ الفقه بشدة بعض "المستهترين" الذين لا يعظمون شعائر شهر رمضان ويجاهرون بالتدخين في نهار الشهر الكريم غير مبالين بمشاعر الصائمين.



حكم التدخين السلبي ودخان المشويات

وفيما يتعلق بالاستنشاق غير المتعمد للأدخنة، طمأن الدكتور كريمة الصائمين عبر لقاء تلفزيوني، مؤكدًا على النقاط التالية:

الاستنشاق الإجباري وهي استنشاق دخان السجائر (التدخين السلبي) أو دخان المشويات أثناء الصيام لا يفسد الصوم، وليس على الصائم إثم في ذلك، خاصة إذا كان مجبرًا كما في وسائل المواصلات أو الأماكن المغلقة.

قاعدة الاستطاعة وفيها شدد كريمة على أنه في حال كان الصائم يملك القدرة على الابتعاد عن مكان الدخان، فعليه المغادرة فورًا تفاديًا للشبهات وصيانة لصومه، أما إذا كان الأمر خارجًا عن إرادته فلا حرج عليه.



الدليل من السنة



اختتم الدكتور أحمد كريمة تصريحاته بدعوة المسلمين إلى تعظيم حرمة الشهر الكريم والحرص على البعد عن مواطن الشبهات، مع التأكيد على أن الدين يسر ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وأن الصيام عبادة تقوم على النية والامتناع العمدي عن الشهوات.

هل يجب الوضوء عند تلاوة القرآن وقراءته من الهاتف؟

ل يجب الوضوء عند تلاوة القرآن وقراءته من الهواتف الذكية؟.. سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى: الوضوء عند تلاوة القرآن من الأمور المستحبة، وتجوز تلاوة غير المتوضئ للقرآن دون مس المصحف، لأن المس يحتاج إلى طهارة وهو قول جمهور الفقهاء.

هل يلزم الوضوء عند قراءة القرآن من الهاتف

وبين عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: انه لا يعد مس أسطح الهواتف الذكية حين قراءة القرآن بواسطتها من مس المصحف، ولا يلزم له الوضوء.

جدول العبادات فى رمضان

1) الإستيقاظ قبل الفجر لأداء قيام الليل وقراءة القرآن، وإذا تبقى وقت بعد السحور وقبل آذان الفجر، يمكن صلاة ركعتين أو قراءة القرآن، ثم صلاة ركعتين سنة الفجر وصلاة الفجر، وختم الصلاة ويفضل أن يكون فى نفس مكان الصلاة وقراءة أذكار الصباح والنوم بعد ذلك للراحة.

2) الإستيقاظ قبل صلاة الظهر بساعة على الأقل، صلاة الضحى وقراءة حزب “نصف جزء” من القرآن الكريم، ثم صلاة الظهر، وسنة صلاة الظهر أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده.

3) تنظيف المنزل والبدء فى إعداد الطعام ولا ننسى أن نشغل اللسان دائما بالذكر والتسبيح والإستغفار أثناء إعداد الطعام وتنظيف المنزل.

4) قبل العصر بنصف ساعة، الوضوء وقراءة حزب من القرآن الكريم، ترديد الآذان والدعاء بعده، ثم صلاة العصر والجلوس فى المصلى لختم الصلاة.

5) العودة لإعداد الطعام، وأثناء إعداد الطعام قراءة أذكار المساء.

6) قبل المغرب بنصف ساعة الإكثار من الدعاء أو قراءة حزب من القرآن الكريم، ترديد الآذان، الفطور على التمر أو الحليب ، ولا ننسى أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، ويُفضل الصلاة قبل الأكل، حتى تكون فى وقتها وسنة المغرب ركعتين بعد المغرب .

7) الترديد خلف المؤذن لصلاة العشاء ودعاء بعد الآذان، صلاة العشاء ثم ركعتين سنة العشاء، والبدء فى صلاة التراويح إحدى عشرة ركعة تُصلى مثنى مثنى ثم الوتر. ثم قراءة جزء كامل من القرآن.

8) الجلوس مع الأسرة قليلًا، ثم الخلود للنوم للراحة قبل الإستيقاظ قبل الفجر بساعتين، وإعادة الجدول طوال شهر رمضان الكريم، إذا تم الإلتزام بالجدول السابق نضمن أن نختم القرآن أكثر من مرتين على الأقل، يمكن تعديل الجدول بتكثيف أوقات العبادة أو التقليل منها، ولكن لا يكون القرآن أقل من جزء يوميًا حتى نتمكن من ختمه على الأقل مرة فى شهر رمضان العظيم.

9) الإلتزام بأذكار الصباح والمساء وبعد الآذان، والتسبيح والإستغفار أثناء التنظيف أو إعداد الطعام، فيسهل الله لكِ أمورك و يُثقل ميزان حسناتك.

10) قراءة جزء من القرآن الكريم لا يستغرق أكثر من ثلاثون دقيقة على أسوء الأحوال.

11) فى رمضان ليلة خيرًا من ألف شهر” 83 سنة و 3 شهور”، فلنغتنمها.

12) فى العشر الأواخر من رمضان يفضل الإكثار من دعاء “اللهم إنك عفوًا تحب العفو فأعفُ عنا”.

13) يمكنك يوميًا زيادة مقدار الإفطار لشخص واحدًا فقط ” فقير أو من أطفال الشوارع ” و تقديمه له بعد تغليفه، فتأخذين أجر صيامك وصيام من تفطرينه.

14) كثرة الكلام لا تجلب سوى الذنوب، لانه غالبًا لا يخلو من غيبة أو نميمة، فلنقلل من الكلام ونجعل اللسان رطب دائما بذكر الله.

15) الغرض من رمضان الصيام والإمتناع عن الشهوات، إمتثالًا لأمر الله وليس التبذير وكثرة العزومات.

زكاة الفطر.. هل يجوز للزوجة القادرة إخراجها عن زوجها وأبنائها؟

هل يجوز للزوجة إخراج زكاة الفطر عن زوجها وأبنائها؟.. سؤال ورد إلى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق من سيدة خلال لقاء تلفزيوني.

وأجاب د. علام قائلا: زكاة الفطر تمثل عبادة جليلة وقربة عظيمة إلى الله سبحانه وتعالى، مشيراً إلى أن ارتباطها بفريضة الصوم يمنحها مكانة خاصة وتكريمًا إلهيًا، استناداً إلى الحديث القدسي: «إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».

وفي إجابته على تساؤل حول حكم إخراج المرأة الثرية لزكاة الفطر في حال كان زوجها لا يعمل، أوضح فضيلة المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «اسأل المفتي» عبر قناة صدى البلد، أن ذلك جائز شرعاً.

وأشار إلى أن زكاة الفطر شُرعت على كل مسلم بلا استثناء، سواء كان ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، وسواء كان من سكان الحضر أو البوادي، بل إنها تُفرض على كل من يملك قوت يومه حتى وإن كان فقيراً.

لماذا فرض الله عز وجل زكاة الفطر

وعن الحكمة من تشريعها، أفاد المفتي بأن الله جعلها وسيلة لتطهير النفس من الشح والأخلاق الذميمة، وتنقيةً للصيام مما قد يشوبه من لغو أو رفث، فضلاً عن كونها تكميلاً للأجر ومواساة للمساكين لإغنائهم عن ذل السؤال في يوم العيد، وهي مظهر من مظاهر شكر نعمة الله على إتمام الصيام والقيام، ووسيلة لنشر المحبة والترابط بين فئات المجتمع.

حكم إخراج الزوجة زكاة الفطر من مالها الخاص

وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال سيدة متزوجة حديثاً وتمتلك مالاً خاصاً وتسأل: "هل أخرج زكاة الفطر من مالي أم يكفي ما يخرجه زوجي المقتدر عني؟".

وجاء رد الدار موضحاً أن الأصل في زكاة فطر المرأة أنها تجب على من تقع عليه مسؤولية نفقتها شرعاً، كالزوج أو الأب أو الابن. وفي حال تعثر هؤلاء، يتوجب عليها إخراجها عن نفسها بشرط امتلاكها ما يزيد عن قوت يومها.

واستندت الدار في فتواها إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ".

كما استشهدت بقول الإمام مالك في "الموطأ" بأن الرجل يؤدي الزكاة عمن يضمن نفقته، وبما ذكره الإمام النووي في "روضة الطالبين" من أن وجوب الفطرة يتبع وجوب النفقة بسبب الملك أو النكاح أو القرابة.

وبناءً على ذلك، فإن زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجها ما دام ميسور الحال، ويكفي ما يخرجه عنها حتى وإن كانت هي ميسورة أو غنية.

قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في أول رمضان

وعلى صعيد متصل، جددت دار الإفتاء المصرية تأكيدها على جواز إخراج زكاة الفطر شرعاً منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وحتى قبيل صلاة العيد. وأوضحت الدار أن قيمة زكاة الفطر لعام 1447 هجرياً قد حُددت بـ 35 جنيهاً كحد أدنى عن كل فرد، مع التأكيد على استحباب الزيادة لمن أراد التطوع بمبلغ أكبر لتعظيم المنفعة للفقراء والمحتاجين.