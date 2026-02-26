إصابة يوسف لؤلؤ قائد منتخب شباب اليد بالتواء في الكاحل

تعرض يوسف لؤلؤ، قائد منتخب مصر للشباب ونجم نادي بيونتي جينيل الإسباني، لإصابة في الكاحل خلال تدريبات فريقه الأخيرة.

وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إصابته بالتواء شديد في الكاحل، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة المقبلة.

ويجري يوسف حاليًا جلسات علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الإسباني، على أن يبدأ مرحلة التأهيل البدني خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لعودته التدريجية إلى التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يغيب قائد منتخب مصر للشباب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، وفقًا للتشخيص الطبي، على أن يتم تقييم حالته بشكل دوري لتحديد موعد عودته الرسمية للمباريات.