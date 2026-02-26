البيت بيت أبونا والغرب يطردونا.. أحمد ماهر: مفيش عدل بين أعضاء نقابة المهن التمثيلية

حل الفنان أحمد ماهر، ضيفا على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

وقال أحمد ماهر:" لو كنت نقيب للمهن التمثيلية سوف أعدل بين أعضاء النقابة وانا شايف إنه مفيش عدل بين أعضاء نقابة المهن التمثيلية ".



وأضاف احمد ماهر :" الاعمال الدرامية هذا العام بها العديد من الوجوه الجديدة وأين أعضاء النقابة من الاعمال الفنية والدرامية وأين عناصر الخبرة ".



وتابع أحمد ماهر :" هل من العدل إن أعضاء النقابة يقعدوا في البيت والناس اللي محدش يعرف مصدرها إيه تشتغل لمجرد اهواء في الإنتاج والإخراج والعلاقات الشخصية "، مضيفا:" البيت بيت أبونا والغرب يطردونا ".

