أحمد ماهر: لست نادما على مشاركتي في مشاهد ساخنة بالأعمال الفنية

حل الفنان أحمد ماهر، ضيفا على الإعلامية ياسمين الخطيب في برنامج " ورا الشمس " المذاع على قناة " الشمس".

وقال أحمد ماهر:" انا عملت قبل كده أدوار جريئة وعملت كذا مشهد ساخن في اعمالي الفنية ".



وأضاف احمد ماهر :" لست نادما على المشاركة في مشاهد ساخنة بالاعمال الفنية ".

وقال أحمد ماهر :" أنا فارس الفرسان في المسرح العربي "، مضيفا:" في جيلي كان لدي أضخم إنتاج مسرحي ".

وتابع أحمد ماهر :" من حقي أن احتفظ بشقايا ومجهودي وانا مثلت مصر في العديد من المهرجانات وأبرزها مهرجان قرطاج وقدمت مسرحية الفنان الواحد "