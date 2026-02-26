هل لـ الأولياء والشيوخ كرامات؟.. عالم أزهري يعلن مفاجأة

قال الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن هناك كرامات للأولياء والشيوخ، مشيرًا إلى بعض الظواهر الغريبة التي قد تحدث في الجنازات، مثل طيران النعش أحيانًا بمن فيه.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال لقائه في برنامج لازم يتشاف الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، روى موقفًا شاهده بنفسه كدليل على كرامة أحد الأولياء، قائلاً إنه في أحد الأيام كان متجهًا لزيارة مولد السيدة نفيسة وطلب من الله أن تصل زيارته بسهولة وبلا عناء، وما إن تمناه حتى توقف له شخص بسيارة وقام بتوصيله إلى المسجد مجانًا.

وأضاف أن سائق السيارة كان شخصًا كان يصلي خلفه في المسجد ويعرفه، وكان متجهًا لزيارة والدته التي تسكن بجوار مسجد السيدة نفيسة.

وأكد أن كل ولي يجب أن يكون متفقًا مع مقامه، معترضًا على من يظهر بملابس غير نظيفة أو يُقال عنه إنه ولي وهو ملبوس بالجن، مشددًا على أهمية تحقق الناس من صفات الشخص قبل نسب الكرامة له.