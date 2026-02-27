عضو بالشيوخ: مبادرة أبواب الخير خطوة لتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، بمبادرة أبواب الخير التي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤكداً ان المبادرة تاتي لتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية ، بالتعاون مع المجتمع المدني من اجل الوصول لكل المحافظات والمناطق من اجل دعم الفئات الاولي بالرعاية .



وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مبادرة "أبواب الخير"، التي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مبادرة "أبواب الخير" تعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تسهم في توفير الدعم الغذائي والصحي والاجتماعي للأسر المحتاجة، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أبناء الوطن.



وأضاف " الكحيلي" إن المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تزداد احتياجات الأسر الأكثر احتياجا إلى الدعم الغذائي، وهو ما تعمل الدولة على تلبيته من خلال برامج مستدامة لا تقتصر على تقديم المساعدات العاجلة فقط، لكنها تمتد لترسيخ منظومة متكاملة للأمان الاجتماعي.



وإختتم "عضو مجلس الشيوخ " تصريحاته بالتاكيد علي أن الدولة المصرية تولي ملف الحماية الإجتماعية اهمية خاصة وفي مقدمة الأولويات من اجل تخفيف الأعبا عن المواطنين في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة ، موكدا ان التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع في هذا الملف من أجل توفير مظلة حماية إجتماعية خاصة للاولي بالرعاية .