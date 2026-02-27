قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 مصابين و4 مفقودين في انقلاب ميكروباص داخل ترعة أصفون بالأقصر| تفاصيل
وفاة الفنانة كيتي وهذه وصيتها
محمد الدماطي يوجه رسالة لجمهور الأهلي بعد الغياب عن التشجيع
100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة الثانية في شهر رمضان بالمسجد الأقصى
سيناريوهات غريبة.. الأهلي طالع نازل في ترتيب جدول الدوري
عارفة عبد الرسول ضيف شرف الحلقات الأخيرة من"أب ولكن"
سكرتير بني سويف يتفقد مستجدات وسير العمل بملف التصالح خلال زيارته اليوم لمركز إهناسيا
استمرار البحث عن مفقودين في انقلاب ميكروباص بترعة أصفون بالأقصر ..صور
اكتشافات أثرية جديدة قريبا.. وزير السياحة يفتتح معرض رمسيس وذهب الفراعنة
أدعية للميت فى اليوم التاسع من رمضان.. رددها الآن وأنر قبره
عاشروا أولاد الأصول تعيشوا مرتاحين.. نهال طايل توجه رسالة للمواطنين
موعد صلاة عيد الفطر 2026 .. وعدد أيام الإجازة للعاملين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عضو بالشيوخ: مبادرة أبواب الخير خطوة لتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية

مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ
مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ
أميرة خلف

أشاد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ ، بمبادرة أبواب الخير التي تأتي  تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤكداً ان المبادرة تاتي لتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية ، بالتعاون مع المجتمع المدني من اجل الوصول لكل المحافظات والمناطق  من اجل دعم الفئات الاولي بالرعاية .


وأضاف " الكحيلي" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن مبادرة "أبواب الخير"، التي ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن مبادرة "أبواب الخير" تعد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تسهم في توفير الدعم الغذائي والصحي والاجتماعي للأسر المحتاجة، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز قيم التكافل والتضامن بين أبناء الوطن.


وأضاف " الكحيلي" إن المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تزداد احتياجات الأسر الأكثر احتياجا إلى الدعم الغذائي، وهو ما تعمل الدولة على تلبيته من خلال برامج مستدامة لا تقتصر على تقديم المساعدات العاجلة فقط، لكنها تمتد لترسيخ منظومة متكاملة للأمان الاجتماعي.


وإختتم "عضو مجلس الشيوخ  " تصريحاته بالتاكيد علي أن الدولة المصرية تولي ملف الحماية الإجتماعية اهمية خاصة وفي مقدمة الأولويات من اجل تخفيف الأعبا عن المواطنين في ظل التحديات الإقتصادية الراهنة ،  موكدا ان التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع  في هذا الملف من أجل توفير مظلة حماية إجتماعية خاصة للاولي بالرعاية . 

مصطفي الكحيلي مجلس الشيوخ مصطفى مدبولي مبادرة أبواب الخير

السيارة لحظة الحادث

مهندس زراعي يدهس مواطنين بسيارة تحمل علم اسرائيل بكرداسة.. صور

السيارة عقب الحادث

طحنوه ضرب وكسروا عربيته.. عقاب أهالي كرداسة لقائد سيارة العلم الإسرائيلي

مباراة الأهلي والزمالك

الأهلي في ورطة.. فيفا ينصف الزمالك في ملف ضم نجم سوبر

مي عز الدين

مي عز الدين تدخل العناية المركزة بعد اجراء عملية جراحية

الميراث

حبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبات رادعة لممتنعي تسليم الميراث الشرعي

السيارة عقب الحادث

مخمور أم مريض نفسي.. أقاويل تحيط بصاحب سيارة العلم الإسرائيلي

سعر الذهب

عيار 21 تخطى 7 آلاف جنيه.. أسعار الذهب الآن في مصر

النادي الأهلي وبيراميدز

كاس تصدم بيراميدز في شكوي سحب لقب الدوري من الأهلي| تطور خطير

صورة أرشيفية

تحرير 178 مخالفة مرورية في حملات أمنية بالغربية

حادث تصادم

مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة ربع نقل في المنوفية

صورة أرشيفية

ضبط 2950 قطعة "صواريخ" ألعاب نارية محظور تداولها أو بيعها بالغربية

بورش تطرح سيارة 7 راكب لمنافسة آودي Q3

بورش
بورش
بورش

جانب من الحادث بسوهاج

رصاص ونار.. فيديو يوثق انتقام شاب من أحد أقاربه وإحراق سيارته في سوهاج

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

