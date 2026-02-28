Android 17 beta 2 يصل للمستخدمين بميزات جديدة وتحسينات في الأمان

كشفت منصة Android Central أن جوجل بدأت رسميًا في طرح الإصدار التجريبي الثاني من أندرويد 17، المعروف باسم Android 17 beta 2، لهواتف بيكسل المدعومة ضمن برنامج أندرويد التجريبي.

أوضحت المنصة أن هذا الإصدار يأتي بعد فترة قصيرة من إطلاق النسخة التجريبية الأولى، لكنه يحمل مجموعة من المزايا الجديدة إلى جانب عدد كبير من إصلاحات الأخطاء التي عانى منها بعض المستخدمين، مثل إعادة التشغيل المفاجئ وتجمد واجهة النظام في حالات معينة.

ميزة الفقاعات الجديدة وتحسينات تعدد المهام

أشارت Android Central إلى أن أندرويد 17 بيتا 2 يقدّم طريقة جديدة للتعامل مع تعدد المهام على الهواتف والأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، حيث يمكن للمستخدم الآن تحويل أي تطبيق تقريبًا إلى نافذة عائمة على شكل «فقاعة» من خلال الضغط المطوّل على أيقونة التطبيق في شاشة التطبيقات.​

أكد التقرير أن هذه الفقاعات تظهر في شريط مخصص يسمى Bubble Bar على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، مثل التابلت والهواتف القابلة للطي، ما يسهّل التنقل بين التطبيقات المفتوحة في الخلفية وإدارتها دون مغادرة التطبيق الأساسي المعروض على الشاشة.​

ميزة Handoff للعمل بسلاسة بين الأجهزة

أوضحت المنصة أن أندرويد 17 بيتا 2 يقدّم كذلك ميزة جديدة باسم Cross‑device Handoff، تتيح للمستخدم استكمال ما كان يفعله على جهاز أندرويد آخر، مثل الانتقال من الهاتف إلى التابلت، سواء داخل التطبيق نفسه أو حتى عبر المتصفح إذا لم يكن التطبيق مثبتًا على الجهاز الثاني.

أشارت جوجل إلى أن هذه الميزة تعتمد على واجهة Handoff API الجديدة، والتي تسمح للتطبيقات بحفظ حالة الاستخدام ومشاركتها مع جهاز آخر، بحيث يستطيع المستخدم متابعة كتابة بريد إلكتروني أو قراءة مقال أو استكمال مهمة داخل تطبيق إنتاجي دون الحاجة لإعادة فتح كل شيء من البداية.​

تحسينات في الخصوصية وحماية الرسائل القصيرة

أكد تقرير Android Central أن أندرويد 17 بيتا 2 يضيف مُختار جهات اتصال جديدًا على مستوى النظام، بحيث تحصل التطبيقات على صلاحية قراءة جهات الاتصال بشكل مؤقت وللغرض المطلوب فقط، دون منحها وصولًا كاملًا ودائمًا إلى سجل الأسماء.

أوضحت جوجل أن هذا الإصدار يوسع كذلك حماية رسائل التحقق عبر الرسائل القصيرة SMS OTP، ويضيف طبقات جديدة لحماية الشبكات المحلية من محاولات الوصول غير المصرح بها من التطبيقات، في إطار تركيز أندرويد 17 على تقوية إعدادات الخصوصية والأمان للمستخدمين.

مزايا للمطورين وتحذير من مشاكل الاستقرار

أشارت جوجل في ملاحظات الإصدار الرسمية إلى أن أندرويد 17 بيتا 2 يتضمن أيضًا واجهة EyeDropper API جديدة، تتيح للتطبيقات اختيار لون من أي نقطة على الشاشة دون الحاجة إلى صلاحيات تصوير الشاشة، وهو ما يسهّل على مطوري تطبيقات التصميم والتعديل المرئي دمج أدوات اختيار الألوان داخل تطبيقاتهم.

أكدت الشركة في الوقت نفسه أن الإصدار ما يزال في مرحلة تجريبية، وأن النظام والتطبيقات قد لا تعمل دائمًا بالشكل المتوقع، ونصحت من يرغب في تجربة أندرويد 17 بيتا 2 باستخدامه على جهاز بيكسل ثانوي أو على الأقل أخذ نسخة احتياطية كاملة من بياناته قبل تثبيت التحديث عبر برنامج أندرويد التجريبي أو من خلال تثبيت الصورة الكاملة يدويًا.