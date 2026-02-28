قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في مصر يقفز 200 جنيه مع بدء الهحوم على إيران
أذان المغرب عاشر أيام رمضان.. اعرف هتفطر إمتى حسب محافظتك
الضربات تهز إسرائيل.. إيران تطلق 35 صاروخا باليستيا ضد دولة الاحتلال
السعودية تدين اعتداء إيران على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
بشرى تتألق بإطلالة رمضانية في أحدث ظهور..شاهد

بشرى
بشرى
هاجر هانئ

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها.

إطلالة بشرى 
 

خطفت الفنانة بشرى الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور، حيث ارتدت قفطان أنيق طويل وذا أكمام طويلة و قد جمع بين اللون الأخضر و الأزرق مما منحها إطلالة رمضانية مميزة.

أكملت بشرى إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر، ونالت إعجاب متابعيها على الإنستجرام.
أما من الناحية الجمالية، بدت بشرى بشعرها البني المنسدل، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمالها.

