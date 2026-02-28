بشرى تتألق بإطلالة رمضانية في أحدث ظهور..شاهد

حرصت الفنانة بشرى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها.

إطلالة بشرى



خطفت الفنانة بشرى الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور، حيث ارتدت قفطان أنيق طويل وذا أكمام طويلة و قد جمع بين اللون الأخضر و الأزرق مما منحها إطلالة رمضانية مميزة.

أكملت بشرى إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأخضر، ونالت إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، بدت بشرى بشعرها البني المنسدل، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمالها.